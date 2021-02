Era la ballerina Lola in Paso Adelante: com’è diventata oggi Beatriz Luengo, una delle protagoniste della serie tv spagnola.

Una serie tv che è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori. Parliamo di Paso Adelante, la serie tv spagnola ambientata in una scuola di ballo e recitazione di Madrid. Le avventure degli allievi hanno accompagnato l’adolescenza di tantissimi telespettatori, che a distanza di anni ancora si emozionano. In Italia, il telefilm è stato trasmesso dal 2004 al 2006: sono passati ben 15 anni! E tra i personaggi più amati c’era senza dubbio lei, la dolcissima Lola, la ballerina dai lunghi capelli lisci. Ad interpretarla è stata Beatriz Luengo: curiosi di scoprire come è diventata oggi la bellissima attrice? Ve lo sveliamo subito. Piccolo spoiler: è felicemente legata ad un suo ex collega nella serie!

Era la ballerina Lola in Paso Adelante: ecco com’è oggi, è sposata con qualcuno che conosciamo benissimo

I fan di Paso Adelante non possono non ricordarsi di lei. Era la bellissima e dolcissima Lola Fernandez una delle ballerine della prestigiosa scuola di Madrid. Le sue avventure ci hanno toccato il cuore ed il merito è stato soprattutto della talentuosa attrice che ha vestito i suoi panni. Si tratta di Beatriz Luengo, che oggi è una artista di gran successo. Con i suoi ex colleghi di Paso Adelante, crea il gruppo UPA Dance, col quale ha venduto più di 600. 000 copie, ottenendo il disco d’oro. Quando il gruppo si è sciolto, la bellissima spagnola ha iniziato una carriera da cantante solista, vantando collaborazioni musicali di livello, come quella con Shaggy, Pitbull, Alejandro Sanz e tante altre. La sua voce incanta gli ascoltatori di Spagna, Italia, Stati Uniti, Argentina, America Latina, Svizzera… Insomma, è entrata nei cuori dei fan di tutto il mondo. Ma forse non tutti sanno che, oggi, la bellissima Beatriz è felicemente sposata proprio con un suo ex collega di Paso Adelante. Di chi si tratta? Di Yotuel Romero, che interpretava Pavel. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie e fanno coppia fissa dal 2003. Il 6 novembre del 2008 sono convolati a nozze e nel 2015 è nato il loro primo bebé. Ma la splendida notizia è che proprio in questo periodo Beatriz è incinta del suo secondo bambino! Ecco uno scatto postato dall’attrice su Instagram nel giorno di San Valentino:

Eh si, il pancino è più che evidente! E per la bellissima Beatriz, oggi quasi 38 enne, il tempo sembra non essere passato mai. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa coppia meravigliosa! E voi, ricordate le avventure di Lola a Paso Adelante?