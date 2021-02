Lorella Cuccarini, ritocchi estetici: come la pensa e cosa non ha fatto

Cosa ne pensa Lorella Cuccarini dei ritocchi estetici? La showgirl si è sbottonata sui social: ecco cosa ha detto

Lorella Cuccarini è una delle showgirl più famose della televisione italiana. Nata a Roma il 10 agosto 1965, viene scoperta da Pippo Baudo, che la vuole al suo fianco nei varietà del sabato sera di Rai 1 Fantastico 6 e Fantastico 7. In seguito passa a Fininvest (l’attuale Mediaset) nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, è uno dei suoi migliori successi. Negli anni novanta forma un sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale conduce Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 ha condotto, assieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante nell’edizione del 1995. Ha lavorato anche a teatro, prendendo parte a diversi musical e spettacoli di successo. Ha preso parte come attrice, inoltre, a diverse fiction televisive tra cui Piazza di Spagna, Amiche, Lo zio d’America 2 e L’isola di Pietro 2. Di recente ha ricoperto il ruolo di coach nel talent show Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, cosa ne pensa dei ritocchi estetici

Oltre che una delle showgirl più amate dagli italiani, Lorella Cuccarini è stata anche icona di bellezza negli anni Novanta. La conduttrice e ballerina ha sempre attirato gli italiani con la sua semplicità e la sua bellezza ‘acqua e sapone’. Di recente, durante una sessione di domande e risposte su Instagram, alla Cuccarini è stato chiesto: “Faresti mai un lifting?“. La showgirl, con assoluta schiettezza, ha dichiarato: “Sinceramente non ci ho mai pensato, anche perchè si dice che si possono portar bene anche le rughe” – poi ha aggiunto – “Per ora non credo, poi magari tra dieci anni cambio idea“. In ogni caso, con o senza lifting, la Cuccarini resta una delle donne più affascinanti del panorama artistico italiano. Nonostante abbia ormai tagliato il traguardo dei cinquant’anni, la Cuccarini non dimostra affatto la sua età.

Riguardo alla sua esperienza nel talent show Amici, invece, la Cuccarini ha dichiarato: “È un’esperienza stimolante. Ero sicura di trovarmi bene. Ho alle spalle un gruppo di lavoro magnifico. Siamo una bella squadra“.