GF VIP, a poche ore dalla diretta Pierpaolo Pretelli ha fatto una clamorosa scoperta: lo aveva lui, incredibile!

Tra poche ore comincia la semifinale del GF VIP. C’è grande attesa per la puntata che precede la finale di questo reality che non è mai stato così lungo! Occhi puntati su Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando: questa sera, in puntata, avranno il verdetto ufficiale del televoto. Una delle due abbandonerà definitivamente la Casa più spiata di Cinecittà. E’ stata Dayane Mello a mandarle direttamente al televoto: la brasiliana, finalista, nell’ultima puntata andata in onda ha dovuto scegliere chi tra loro o Samantha e Andrea Zelletta mandare al televoto. La decisione della modella è stata criticata non poco ma si sa, questo è un gioco! Intanto è partito il toto nome su chi potrebbe abbandonare la Casa ma c’è un particolare che ha fatto crollare qualche ‘speranza’ dei fan! Guardate cosa è appena successo.

GF VIP, clamorosa scoperta per Pierpaolo Pretelli: la notizia spiazza tutti

I fan di Stefania ed i fan di Rosalinda, qualora una delle due dovesse uscire, hanno fino ad oggi sperato nel famoso ‘biglietto di ritorno’. Si sono ritrovati, pochi minuti fa, ad abbandonare ogni speranza di ‘salvi tutti’. Sapete perchè? A poche ore dalla diretta i concorrenti ancora in gara hanno scoperto il contenuto delle buste che ognuno di loro, tra gli ex gieffini, ha dovuto portare con sé prima di abbandonare definitivamente la casa. Una clamorosa scoperta ha fatto urlare tutti: Pierpaolo Pretelli, uno dei finalisti annunciati diverse settimane fa, ha scoperto di avere il biglietto di ritorno!!

Rosalinda è stata la prima ad urlare delusa e dire: “Quello era il mio numero”, come se quello poteva essere il suo fortunato biglietto nel caso in cui fosse lei l’eliminata. Così, non ci resta che abbandonare l’idea che entrambe potessero rimanere in gioco fino all’ultimo: ora è ufficiale, una delle due abbandonerà definitivamente la Casa più spiata d’Italia dopo cinque lunghi mesi!