Red Canzian è un grandissimo cantante della musica italiana, ma sapete chi è sua figlia Chiara? L’abbiamo vista in diversi programmi: dove.

È uno dei più grandi cantanti di sempre, Red Canzian. Conosciuto per il suo ruolo da bassista e compositore del gruppo musicale ‘Pooh’, il simpaticissimo cantante decanta di una carriera davvero intramontabile. Perché, badate bene, dopo lo scioglimento della storica band, il buon Canzian ha continuato a coltivare la sua più grande passione. E, soprattutto, ha continuato a fare quello che ha sempre amato: cantare. Non soltanto, infatti, l’abbiamo visto debuttare da solo sul palco di Sanremo nel 2018 con il singolo ‘Ognuno ha il suo racconto’, ma l’abbiamo anche visto nei panni di giurato nella trasmissione di Amadeus, ‘Ora o mai più’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la carriera di Red Canzian non si è affatto fermata. Ecco, ma tralasciando questo aspetto, cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Attualmente, sappiamo benissimo che è felicemente sposato. Ma cosa cosa sappiamo, ad esempio, dei suoi figli? In particolare, sapete chi è sua figlia Chiara? Nata dalla precedente relazione con Delia Gualtieri, la giovane donna decanta di una bellezza davvero impressionante. Ecco, ma sapete dove l’abbiamo già vista?

Red Canzian, chi è sua figlia Chiara: è bellissima

Dal punto di vista professionale, da come si può chiaramente comprendere, Red Canzian è un vero e proprio simbolo della musica italiana. Sia come membro del gruppo musicale ‘Pooh’ che come solista, il cantante, musicista e compositore ha ampiamente dimostrato di essere una artista con la ‘a’ maiuscola. Tralasciando, quindi, questo aspetto che è noto a tutti, cosa sappiamo esattamente della sua sfera ‘privata’. Attualmente, come dicevamo precedentemente, il buon Canzian è sposato. Ma cosa sappiamo esattamente della sua vita sentimentale pregressa? Dalla sua precedente relazione con Delia Gualtieri, durata dal 1986 al 1992, è nata la sua primogenita Chiara. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Sapete esattamente chi è la figlia di Red Canzian? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Chiara è una giovanissima e bellissima donna. Che, così come suo padre, ha iniziato davvero da piccolina a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nata a Vittorio Veneto nel 1989, la giovanissima fa il suo debutto nella musica insieme a suo padre e a suo fratello. L’esordio da solista, però, arriva soltanto nel 2009. Ma voi ricordate dove l’abbiamo già vista? Ebbene. Non soltanto ha preso parte al Festival di Sanremo nello stesso anno che segna il suo debutto da ‘solista’, ma è stata anche un giudice nel famoso programma di Michelle Hunziker, ‘All Together Now’.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, Chiara Canzian è anche una seguitissima ed amatissima food blogger.