Ricordate Silvia di Paso Adelante? Com’è diventata oggi Monica Cruz

Ricordate Silvia di Paso Adelante? Era interpretata da Monica Cruz: ecco com’è diventata oggi l’attrice e sorella di Penelope Cruz

Paso adelante è una serie tv spagnola creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal nel 2002. La serie tv è stata trasmessa anche all’estero. In Italia viene trasmessa su Italia 1 e su SKY Vivo con gli episodi divisi in due parti. La serie ha avuto un immenso successo in Italia. Alcuni attori della serie hanno fatto parte anche del gruppo pop UPA Dance. Tra i protagonisti principali della serie televisiva ricordiamo: Lola (Beatriz Luengo), Pedro (Pablo Puyol), Rober (Miguel Angel Munoz), Ingrid (Silvia Marty) e Silvia (Monica Cruz). Di seguito vi parliamo proprio di quest’ultima.

Com’è diventata Silvia di Paso Adelante

Una delle protagoniste principali di Paso Adelante è Silvia Jàuregui. Lei è una ragazza all’inizio introversa e molto snob. Viene considerata la migliore ballerina della scuola ed eccelle soprattutto in danza classica e flamenco. È la nipote della co-direttrice Alicia. Sua madre era una ballerina professionista e suo padre direttore d’orchestra. Da piccola ha viaggiato molto per seguire i vari spostamenti dei genitori. Inizialmente viene isolata dai compagni perché accusata di essere raccomandata. Suo padre muore durante la sesta serie, lasciandola ereditiera di un immenso patrimonio. Silvia ha una breve relazione con Pedro, con Rober, di cui rimane incinta ma abortisce, con Pavel e con il suo ex fidanzato Alvaro, che le causa guai con la giustizia. Il personaggio di Silvia è interpretato da Monica Cruz, attrice, modella e ballerina spagnola, sorella di Penelope Cruz. Anche lei, insieme a Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz e Silvia Marty ha datto parte del gruppo musicale UPA Dance, che ha venduto oltre 700.000 copie solo in Spagna.

Dopo Paso Adelante, Monica ha interpretato nel 2007 la giovane Tabità, seguace di Gesù, nella miniserie italiana L’inchiesta. Nel 2010 ha partecipato ad alcune riprese del film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, sostituendo la sorella Penélope, che, poiché incinta, non riusciva più a nascondere l’evidente pancia sotto il costume. Nel 2017, invece, è apparsa nel video musicale “Cloud 9” della band Jamiroquai.

All’età di 35 anni, visto che era single ma desiderava la maternità , è rimasta incinta facendo ricorso all’inseminazione artificiale. Il 14 maggio 2013 è diventata madre di una bambina, Antonella.