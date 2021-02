Era il simpaticissimo ed affascinante Rober de ‘Un Paso Adelante’, che fine ha fatto oggi? Com’è cambiata la sua vita a distanza di anni.

Oltre alla dolcissima Lola e alla bellissima Silvia de ‘Un Paso Adelante’, a far impazzire il pubblico italiano, e non solo, c’è stato anche il bel Rober. Entrato nella famosa serie televisiva spagnola sin dalla prima stagione, l’aitante e affascinante attore e ballerino ha fatto letteralmente perdere la testa a milioni e milioni di telespettatori. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: a distanza di più di dieci anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della sesta stagione, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In particolare, dopo tutti questi anni, che fine ha fatto il bel Rober? Ha continuato ad essere una presenza fissa sullo schermo oppure ha intrapreso un’altra strada? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Un Paso Adelante, che fine ha fatto il bel Rober? Cosa fa oggi

Correva esattamente l’anno 2002 quando, per la prima volta in assoluto, sulle reti spagnole andava in onda ‘Un Paso Adelante’. Il successo della serie televisiva è stato davvero immediato. Tanto che, dopo alcuni anni, è stato mandato in onda anche in altre parti del mondo. Non soltanto in Francia, in Perù, in Cile e tanti altri posti, ma anche in Italia. Mandata in onda su Italia Uno e Sky Vivo, anche nel nostro Paese la serie ha riscosso un successo davvero spropositato. Tanto è vero che, ancora adesso, alcuni dei suoi protagonisti sono ancora nel cuore di tutti noi. Uno tra tanti, senza alcun dubbio, è il giovane Rober, diminutivo di Roberto Arenales. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui oggi? A distanza di diversi anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, cosa fa adesso il bell’attore e ballerino spagnolo? Siete proprio curiosi di saperlo? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la vita di Miguel Angel Munoz, questo è il suo vero nome, non sia affatto cambiata. Certo, il suo clamore è aumentato in modo del tutto spropositato, è vero. Ma in termini lavorativi è cambiato davvero molto poco. Ancora adesso, infatti, il bel Miguel continua ad essere una presenza fissa sul piccolo e grande schermo. Badate bene, il giovane non soltanto ha continuato egregiamente la sua carriera da attore, ma ha anche preso parte a diversi programmi televisivi. A partire, quindi, dalla versione francese de ‘Ballando con le stelle’ nel 2014. Fino alla vittoria in ‘Masterchef’ nel 2016.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, attualmente non sappiamo nulla!