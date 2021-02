Tommaso Zorzi, dopo il Gf Vip, sarà presente ad un programma televisivo in prima serata: ecco quale.

Manca una settimana alla fine del Grande Fratello Vip, ma i protagonisti indiscussi sono ormai collaudati. Tra questi, c’è sicuramente il nome di Tommaso Zorzi che non smette di conquistare i telespettatori con la sua verve e le sue storie. Un vero showman, c’è da ammetterlo. In molti si chiedono se sarà lui a portarsi a casa la vittoria al Gf Vip. Creatore di dinamiche in casa, è riuscito a mostrare se stesso in tutti i suoi aspetti. Non sappiamo se Zorzi sarà il vincitore effettivo del reality show condotto da Alfonso Signorini, quello che sappiamo è che sicuramente uscirà come vincitore mediatico. I suoi record di ascolti sono evidenti, e come sappiamo la matematica non è un opinione. Su Mediaset extra con le sue performance e i suoi racconti cattura sempre l’attenzione dei telespettatori.

Gf vip,Tommaso Zorzi ospite in prima serata ad un noto programma: quale?

Se condurrà un programma tutto suo, questo non lo sappiamo ancora, di sicuro sappiamo che lo rivedremo subito dopo la finale del Gf Vip sempre su canale 5. Il programma in questione è “Avanti un altro”. Come sappiamo il noto programma ritornerà sul piccolo schermo Lunedì 8 marzo al solito orario. Ma non è tutto. Bonolis con il suo show a premi potrebbe ritornare anche in prima serata. E tra gli ospiti, stando a quanto si apprende da LiberoQuotidiano.it, sembrerebbe che ci sarà proprio lui: Tommaso Zorzi, in compagnia di sua madre. E udite udite, non sarà il solo, perché con lui ci saranno anche, il suo compagno di avventura Francesco Oppini accompagnato da sua madre nonché noto volto in tv, Alba Parietti. Ai due si affiancheranno anche Giacomo Urtis e Elisabetta Gregoraci. Ovviamente il programma è stato registrato prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, e andrà in onda in prima serata tra Marzo e Aprile.

Si vocifera, inoltre, che molto probabilmente, il programma ideato e condotto da Paolo Bonolis, potrebbe sostituire Live-Non è la D’Urso che sembrerebbe essere prossimo alla chiusura visto l’indice di ascolto basso negli ultimi tempi.