Amici 20, lo studio è vuoto: cos’è successo, svelato il motivo

Nella puntata odierna di Amici 20, lo studio era quasi totalmente vuoto: cos’è successo, svelato il motivo delle assenze

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è entrata nel vivo. La corsa verso il serale è iniziata. Quest’anno non c’è un numero fisso di posti, quindi tutti potrebbero accedervi. Spetterà ai coach decidere le sorti dei loro allievi. La fase pomeridiana, però, non è ancora esaurita. Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent show su Canale 5. Nella puntata odierna, lo studio era quasi totalmente vuoto. Di seguito vi spieghiamo il motivo.

Amici 20, studio vuoto: svelato il motivo

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent show Amici di Maria De Filippi. Lo studio, però, era quasi totalmente vuoto. È sicuramente inusuale e i telespettatori, nonché appassionati del programma, non sono abituati ad una situazione del genere. In studio, infatti, erano presenti solo dieci allievi. Le assenze pesano più delle presenze. Mancavano allievi come Sangiovanni, Deddy, Enula e altri molto amati dal pubblico. La conduttrice ha poi svelato il motivo. In settimana, la produzione ha preso un importante provvedimento nei confronti di alcuni allievi. La casetta, infatti, era molto disordinata e per questo la produzione ha deciso di sospendere alcuni allievi, tra cui quelli sopra citati. I dieci allievi sospesi dalla produzione o dai loro coach dunque non erano presenti in studio.

La puntata è andata in onda lo stesso, i dieci allievi presenti in studio si sono esibiti ed hanno continuato la loro corsa verso il serale. I cantanti hanno ricevuto anche il giudizio di Giorgia, una delle cantanti più famose della scena musicale italiana. Al primo posto c’era Tancredi, che si è esibito con una cover del rapper Eminem. Oltre alla classifica di Giorgia, i cantanti hanno ricevuto anche la classifica delle case discografiche.