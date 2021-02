Anticipazioni Amici, puntata di sabato 27 febbraio: un ospite attesissimo sarà in studio oggi, tra sospensioni e maglie riprese.

Amici non manca d’attenzione, il pubblico si mostra sempre più preso da quanto accade nel talent show. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sono stati apportati vari cambiamenti. I ragazzi, come ormai sappiamo, vivono insieme in casetta, e questo avvicinamento ha portato alla nascita di forti legami. In questi ultimi giorni, sono stati presi dei provvedimenti. I ragazzi, come punizione per aver mantenuto la casetta in condizioni inappropriate, hanno dovuto fare tre nomi, ai quali sono state sospese le maglie. La scelta è ricaduta su Aka7even, Alessandro, Ibla, ed Enula, quest’ultima ha preso di propria iniziativa la decisione. Non solo, anche Sangiovanni, Deddy e Leonardo sono stati puniti, per aver trascurato la palestra. Ebbene, nella puntata che andrà in onda oggi, ci saranno grandi colpi di scena. Il tutto sarà allietato dalla voce di Ben, l’artista canterà il suo nuovo singolo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Anticipazioni Amici, 27 febbraio: ospite d’eccezione, e magliette sospese, cosa succederà?

Nella puntata che andrà in onda oggi, ci saranno dei veri colpi di scena. Ospite eccezionale Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede, che canterà il suo nuovo inedito ‘finchè le stelle non brillano’. La prova tim è stata assegnata a Serena, che ballerà una coreografia Hip hop. Tancredi canta Lose Yourself di Eminem, aggiungendo delle sue barre. Piace a tutti e tre gli insegnanti. E’ primo nella classifica delle cover, stilata dalla cantante Giorgia, e terzo in quelle delle case discografiche. Rosa balla con Tommaso, e riceve le critiche dalla Celentano. Gaia canta Perfect di Ed Sheeran, ma non convince pienamente nessuno dei tre maestri. A Martina che era stata sospesa la maglia da Lorella, viene data la possibilità di ballare. Ma La Cuccarini decide ancora di sospenderle la maglia, non convinta. Esa canta Let her go con la chitarra, riesce a convincere Arisa e la Pettinelli, ma Rudy non del tutto. Arriva il turno di Giulia, che esegue una coreografia che le vanta un bel 9.5 da Veronica, ma la maestra di danza classica le dice che si aspettava di più. Mentre Samuele balla un pezzo modern, prende un 10, e piace. Raffaele canta Guerriero di Mengoni, ma nonostante piaccia ad Arisa, Rudy critica la sua performance. Tommaso balla, e convince la Celentano. Non manca un video molto divertente, in cui il ballerino imita Maria, Lorella e la Celentano. Serena, invece, balla un pezzo con i guanti da box, alla maestra di classico piace, ma chiede di più da lei. Entrano i ragazzi a cui erano state sospese le maglie.

Tutti, a quanto pare, riescono a riprenderla. Aka7even riceve un bel 10 da Rudy; Ibla canta Sognami, e convince a metà tutti i professori. Alessandro balla e convince la Cuccarini. Enula canta una cover, ma purtroppo, non convince nessuno dei tre, per mancanza di interpretazione. Sangiovanni, Deddy e Leonardo, che hanno dovuto preparare da soli i pezzi in seguito al provvedimento di Rudy, entrano e cantano. Tutti e tre riprendono la maglia.