A chiamare la trasmissione di C’è Posta per te, questa volta, è stato Danilo per sua figlia Martina: scopriamo insieme la sua storia.

Siamo giunti all’ottava puntata di C’è Posta per te. E, come al solito, l’appuntamento di questo sera sarà davvero superlativo. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: come da diverse settimane a questa parte, gli ospiti presenti nella puntata di questa sera, Sabato 27 Febbraio, sono davvero fenomenali. A partire, quindi, da Gerry Scotti. Fino al ‘terrore’ di tutte le difese italiane, Lorenzo Insigne. Ovviamente, sia chiaro: anche tutte le altre storie raccontate nel corso d’opera sono state davvero fenomenali. Partiamo, infatti, dalla di cui il protagonista indiscusso è stato proprio lui: Gerry Scotti. Chiamato nella trasmissione televisiva di Maria De Filippi per due giovanissimi ragazzi, la storia di questa bellissima coppia è stata davvero emozionante. E, vi assicuriamo, super da brividi. Ma non è affatto finita qui. Anche quella raccontata subito dopo, di cui il protagonista è stato Danilo, non è stata affatto da meno. Bando alle ciance, però! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

C’è Posta per Te, la storia di Danilo e Martina: cos’è successo

Danilo e Rosy hanno chiamato la trasmissione di C’è Posta per Te per Martina, figlia di Danilo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Danilo e Rosy si sono conosciuti quando entrambi erano separati. E dopo essersi conosciuti, si sono innamorati. E si sono sposati. Danilo, purtroppo, non ha più rapporti con sua figlia Martina, attualmente incinta di cinque mesi. E, stando a quanto raccontato, sembrerebbe che sia stato proprio l’arrivo di Francesco, fidanzato di Martina, ad iniziare ad incrinare i rapporti con suo padre. Sembrerebbe, infatti, che sia proprio l’arrivo di questa storia d’amore a determinare la rottura del loro rapporto. Appena conosciuto ed appena iniziato ad avvertire un sentimento verso di lui, Martina non ha perso occasione di poterne parlare con suo padre. Facendogli, quindi, vedere la sua fotografia. E parlandogli, quindi, della situazione economica della sua famiglia. È soltanto a Maggio, dopo aver trascorso il primo lockdown con sua madre, che Martina decide di far conoscere ‘dal vivo’ il suo compagno a suo padre. ‘Quel giorno, Francesco non gli piacque’, ha raccontato Maria De Filippi nella sua trasmissione. Da lì, la situazione inizia a precipitare. Tanto è vero che, soltanto nei mesi scorsi, Danilo caccerà di casa Martina. Arrivando, addirittura, a darle uno schiaffo. A luglio scorso, però, l’uomo tenta di riallacciare i rapporti con sua figlia. E, dopo aver fatto inizialmente pace, Martina comunica a suo padre di essere incinta. Suscitando, ovviamente, una reazione in suo padre. Nonostante questo, però, i loro rapporti continuano. Fino a quando ad Agosto scorso, dopo aver dialogato con Francesco, i rapporti tra padre e figlia si chiudono definitivamente. Scopriamo insieme cos’è successo.

Com’è andata a finire

‘Mi manchi, Martina. Mi manca tutto’, sono proprio queste le parole che Danilo ha detto a sua figlia Martina appena aperta la busta. ‘Abbiamo iniziato male, Francesco. Come padre sono sempre stato protettivo, questo è vero’, ha detto, invece, al fidanzato di sua figlia. ‘Lui non ha offeso solo me, ma anche mia mamma’, ha ribadito Francesco dopo aver ascoltato la versione di Danilo. Cosa sarà successo, però, tra di loro? Beh, vi assicuriamo: i toni si sono parecchio accesi. Da una parte, infatti, ci sono stati Martina, Francesco e la sua mamma che hanno continuato a far valere le loro posizioni. Dall’altra, invece, c’erano Danilo e Rosy che premevano affinché la famiglia si riunisse. I toni sono diventanti molto accesi, vi assicuriamo. Talmente che anche Maria De Filippi ha perso le staffe. ‘Non ci vedo nulla da ridere, Martina’, ha detto la padrona di casa alla giovane Martina.

Cosa sarà successo tra Martina e Danilo? La giovane ha deciso di riallacciare i rapporti con suo padre? Assolutamente no! Almeno per il momento, Martina non ha deciso di riappacificarsi con suo padre.