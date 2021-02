Conoscete la moglie di Lorenzo Insigne? È bellissima

Sapete chi è la moglie di Lorenzo Insigne? È bellissima ed è apparsa anche in televisione: in questo articolo vi parliamo di lei

Lorenzo Insigne è un calciatore del Napoli, squadra di cui è capitano, nonché della nazionale italiana. Ha 29 anni ed è nato il 4 giugno nel capoluogo campano. È cresciuto calcisticamente tra le giovanili della sua squadra, andando poi a fare esperienza prima a Foggia e poi a Pescara. Deve il suo successo a Zeman, che l’ha allenato prima nella squadra pugliese e poi in quella abruzzese. Nel 2012 torna a Napoli e da quel momento è uno dei titolari inamovibili. Il suo ruolo originale era inizialmente quello dell’esterno offensivo sinistro. È un giocatore tatticamente versatile, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, per poi convergere e calciare in porta. Nel corso degli anni ha notevolmente ampliato il proprio raggio d’azione, operando su tutto il versante offensivo come playmaker a supporto delle punte o come seconda punta. Il napoletano è uno dei calciatori più rappresentativi del suo club e una delle punte di diamante della nazionale italiana.

Chi è la moglie di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne si è sposato con Genoveffa Darone il 31 dicembre del 2012. I due si sono conosciuti da bambini e la loro storia è iniziata che erano poco più che adolescenti. Dopo una pausa, si sono incontrati di nuovo a una cena tra amici e si sono rimessi insieme. La coppia ha due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Lorenzo e Jenny, com’è chiamata la moglie, sono una delle coppie più belle del mondo del pallone. Jenny Darone non è affine al mondo dello spettacolo ed infatti è abbastanza decentrata rispetto ai riflettori. È apparsa in televisione solo poche volte, in particolare durante una puntata de Le Iene, dove ha orchestrato uno scherzo ai danni del marito. La donna ha puntato sulla gelosia del marito, facendogli credere di voler entrare nel mondo del cinema e di voler sostenere un provino. Il calciatore non l’ha presa affatto bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jenny Darone-Insigne (@daronejenny)

Jenny Darone possiede da poco un profilo Instagram e in breve tempo è già divenuta famosa sul popolare social network. La donna può contare su oltre ottantamila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Anche i suoi allenamenti sono abbastanza seguiti: la Darone mostra sempre una forma fisica impeccabile.