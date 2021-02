I conduttori di Striscia la Notizia cambiano ancora, e l’8 Marzo faranno il loro ingresso in studio due nuovi presentatori che sostituiranno la coppia d’oro formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Uno dei programmi più longevi e seguiti da tutta Italia, Striscia la Notizia continua a macinare record di ascolti. L’8 dicembre ha, infatti, raggiunto 7000 puntate in 33 anni di programma. Un record non indifferente per il programma in onda ogni sera su canale 5 alle 20:30. Il tg satirico per eccellenza che smaschera anomalie e illegalità in tutta Italia ma che al contempo mescola anche l’ironia e la simpatia dei conduttori, è il grande classico che non muore mai. L’8 Dicembre Striscia Notizia è stata la trasmissione più vista dell’intera giornata con uno share che toccava il 23% con oltre 5 milioni di spettatori. Un continuo successo per Antonio Ricci creatore e direttore del format. Ma il merito è dovuto soprattutto al talento degli inviati che sanno come comportarsi ma anche come farci ridere. Una buona dose di successo del programma sta nei conduttori che tra una battuta e un’altra alleggeriscono la serietà dei problemi di cui il programma tratta. La coppia della televisione, per antonomasia, ovvero Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sarà sostituita da due nuovi conduttori a partire da Marzo. Chi saranno? Scopriamolo insieme!

Striscia la Notizia, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sostituiti: ecco da chi

A partire dall’8 Marzo, non saranno più Ezio Greggio e Ezio Iacchetti a lanciare i vari servizi che riguardano i problemi dell’Italia. A gridare “I nuovi mostri” saranno due nuove conduttori già noti su Canale 5. Di chi stiamo parlando esattamente? Stando ad uno degli ultimi post condivisi da TV Blog su Instagram, sembrerebbe che siano proprio Gerry Scotti e Francesca Manzini a sedersi al nuovo trono di Striscia. Il re dei quiz show e la bella imitatrice non sono nuovi a Striscia. Anzi è un duo che si ripete perché li abbiamo già visti lo scorso anno. E durante la loro conduzione il programma ha registrato un bel numero di ascolti.

I due conduttori si sono raccontati sulla rivista “Gente”. “C’è sintonia reale”, dichiara sul settimanale la Manzini. “Io sono un fiume di volontà ed entusiasmo, lui è la serenità in persona”.“Lei è una pila atomica, trasmette energia”, replica Scotti. Insomma una coppia che scoppia di buon umore e noi non vediamo l’ora di rivederli in scena.