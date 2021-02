Attraverso il suo canale Instagram, Flavio Briatore ha condiviso una foto da sé da giovane: lo scatto del passato, com’è cambiato?

È uno dei più grandi imprenditori di sempre, Flavio Briatore. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico italiano. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Proprio attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, l’affascinante Briatore non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto di sé da giovane. Sia chiaro: non sappiamo esattamente quanti anni siano passati da questo scatto. E né tantomeno quanti anni abbia avuto. Fatto sta, vi assicuriamo, la trasformazione del buon Flavio è davvero sorprendente. Perché? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Piuttosto, però, diteci: siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni Flavio Briatore? Tranquilli, ci pensiamo noi! Guardare per credere!

Flavio Briatore da giovane, lo scatto del passato: com’è cambiato negli anni

Il successo di Flavio Briatore, diciamoci la verità, non si limita affatto alla sfera professionale e lavorativa, ma si estende addirittura anche alla sfera social. Con all’attivo 950 mila followers, il famosissimo imprenditore decanta di un successo davvero clamoroso. Ed anche lui, dal canto suo, non perde mai occasione di poter ‘comunicare’ ed interagire con loro. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: rendendoli partecipi, attraverso una serie di post su Instagram, delle sue giornate e della sua vita. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto d sé da giovane. Ebbene si, avete letto proprio bene: stiamo parlando di uno scatto del passato. Come detto poco fa, non sappiamo affatto quanti anni siano passato da questa foto o quanti anni abbia avuto, fatto sta che, seppure da giovane, Flavio Briatore è rimasto completamente identico a quello che era prima. Guardare per credere!

Avete visto proprio bene: colui rappresentato in foto è proprio Flavio Briatore da giovane. L’avreste mai detto? Beh, c’è da ammetterlo: non è assolutamente cambiato! Gli anni saranno pure passati, è vero. Ma sembrerebbe che non abbiano affatto scalfito il fascino del buon Flavio. Siete d’accordo?