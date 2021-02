Flora Canto, incinta del secondo figlio, ha rivelato a Verissimo se si tratta di un maschietto o di una femminuccia e la data del parto.

Tra i tanti ospiti della puntata di oggi di Verissimo, Flora Canto con la sua bellezza e simpatia ha comunicato una stupenda notizia che riempie il cuore di tanti di noi. Come molti sapranno, l’attrice, un tempo tronista di Uomini e Donne, è incinta del suo secondo figlio con Enrico Brignano. Il celebre comico è stato sposato in passato con Bianca Pazzaglia, ma dal 2014 ha ritrovato la serenità con Flora. Il matrimonio non è ancora stato celebrato ma i due hanno detto in passato di voler sposarsi dopo la nascita del secondo bebè. Ora, quindi, dopo Martina, nata nel 2017 e dopo questo secondo figlio, dovremmo prepararci a ricevere il lieto annuncio, ma sappiamo che dipenderà certamente anche dalla pandemia. Bando alle ciance, siete curiosi di scoprire se questa favolosa coppia di artisti sta per mettere al mondo un bambino o una bambina? Scopriamolo!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Flora Canto, la rivelazione a Verissimo sulla gravidanza: quando nascerà il bambino

Nel salotto di Silvia Toffanin, la Canto ha svelato di aspettare un bel maschietto e che la data del parto è prevista per la fine di luglio. Nonostante siano una coppia molto riservata, Flora ed Enrico si sono trovati costretti a dare la notizia prima di quanto avrebbero voluto. Questo perché la loro bimba Martina è corsa subito a spifferare il ‘segreto’ ai parenti e agli amici. Intervenuto in trasmissione anche Brignano in collegamento, l’attore ha confessato che sarebbe sua intenzione assistere al parto, ma ovviamente mai come in questo periodo non si sa se ciò sarà possibile.

Quindi dopo una splendida bambina, la famiglia si allargherà con un bel maschietto: facciamo i nostri migliori auguri a Brignano e alla sua compagna, una delle coppie più belle dello spettacolo.