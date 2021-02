Gerry Scotti sarà ospite stasera a C’è posta per te: conoscete il suo titolo di studio? L’interessante retroscena sul famoso conduttore.

Uno dei presentatori più apprezzati della tv italiana è sicuramente lui, Gerry Scotti. Simpaticissimo e talentuoso, la sua carriera parla da sola. Virginio, questo il suo nome di battesimo, ha iniziato a lavorare prima a Radio Milano International e poi Radio DeeJay, per poi passare alla tv, dove si è conquistato passo dopo passo l’affetto del pubblico. A Mediaset è stato al timone dei programmi più importanti come Chi vuol essere Milionario, Passaparola, La Corrida, Paperissima, Italia’s Got Talent, Caduta Libera, Avanti un altro. Nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia, in gioventù si trasferisce con i genitori a Milano. Sposato nel 1991 con Patrizia Grosso, da lei ha avuto un figlio, Edoardo, che l’anno scorso è diventato papà rendendolo nonno per la prima volta. Gerry e Patrizia hanno divorziato nel 2009. Un aspetto che non tutti conoscono della vita dell’amatissimo presentatore è il suo percorso scolastico. Sapete qual è il suo titolo di studio?

Gerry Scotti, il retroscena sul suo titolo di studio: la curiosità sul famoso presentatore

Scotti ama molto la cultura ed è interessato a scoprire sempre tante cose: lo dimostra in ogni puntata del celebre quiz Chi vuol essere milionario. Curioso verso tutti i campi del sapere, Gerry è davvero appassionato di tante discipline che spesso costituiscono l’argomento delle domande del suo programma. Viene quindi da chiedersi che percorso di studi abbia svolto e quali materie lo abbiano appassionato nel corso della sua vita. Ebbene, dovete sapere che Gerry ha frequentato il liceo classico, mostrando evidentemente una propensione per gli studi umanistici. Dopo le superiori, come raccontato da lui stesso in varie occasioni, si iscrisse all’università scegliendo la facoltà di Giurisprudenza. Questo percorso però non l’ha portato a termine, lasciando gli studi a meno di due esami dalla laurea.

C’è da dire però che non è mai troppo tardi e chissà che il buon Gerry non ci sorprenda decidendo di laurearsi da un momento all’altro!