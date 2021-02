GF Vip, Alfonso Signorini dopo lo scherzo del topo si ‘vendica’ in diretta: l’esilarante gesto ha spiazzato tutti.

Ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andata in onda la tanto attesa semifinale del Grande Fratello Vip. I colpi di scena non sono mancati, e hanno circondato dall’inizio la puntata. Sono state tante le sorprese che hanno contornato la diretta, e che hanno lasciato anche i telespettatori senza parole. Ebbene, tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia è stata proprio quest’ultima. Una volta arrivata in studio ha ricevuto un’inaspettata proposta. Infatti, Andrea Zenga, le ha chiesto se volesse essere la sua congiunta, e la risposta della bella attrice non si è fatta attendere. E così, i due si sono stretti in un amorevole abbraccio. Giunta la mezzanotte, in vista dei diversi compleanni di questo giorno, ovvero non solo quello di Dayane Mello, ma anche di Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Matilde Brandi e Sonia Lorenzini, è arrivata una torta in studio. Ma colpo di scena, Alfonso Signorini ha voluto vendicarsi dello scherzo subito da Cristiano Malgioglio, del topo: il gesto ha spiazzato tutti, che sorpresa!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

GF Vip, Alfonso Signorini dopo lo scherzo si ‘vendica’: il video è imperdibile

Una semifinale che ha sicuramente tenuti incollati davanti alla televisione gli italiani. Il confronto al televoto tanto atteso è stato finalmente svelato, e come ormai è noto, ad uscire dal reality è stata Rosalinda Cannavò. Ma una nuova eliminazione era in vista, e questa volta a dover abbandonare il gioco Samantha De Grenet. Ad arrivare direttamente in finale Stefania Orlando, mentre al televoto ritroviamo Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Le sorprese non sono certamente mancate, ma soprattutto i colpi di scena. In vista dei numerosi compleanni giunti proprio oggi, 27 febbraio, ovvero quello di Dayane Mello, Sonia Lorenzini, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola e Matilde Brandi, come abbiamo già espresso, è arrivata una torta in studio, che è stata oggetto di una esilarante vendetta. Ebbene sì, Alfonso Signorini, dopo aver ricevuto precedentemente lo scherzo di un topo in studio, da Cristiano Malgioglio, ha deciso di vendicarsi, e ha lanciato il dolce proprio sul viso all’ex concorrente, il tutto accompagnato da un ‘Io perdono sempre’. Avete visto? Che sorpresa!

Alfonso tira una torta in faccia a Cristiano Malgioglio ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/I9UqSoej7E — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 27, 2021

Come potete ben osservare, è stato un momento davvero esilarante; il gesto ha spiazzato tutti, ironicamente, e le risate non sono mancate ad accompagnare questo spumeggiante episodio.