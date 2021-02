Giulia Salemi e Dayane Mello, spunta lo scatto dal passato: “Tutto iniziò da qui”, com’erano le due concorrenti del GF Vip.

Sono state due delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Una è uscita da circa una settimana, l’altra è in corsa per la vittoria finale: parliamo di Giulia Salemi e Dayane Mello, due concorrenti di punta del GF Vip 5. Un percorso super intenso, quello delle due concorrenti nella casa più spiata della tv. Intenso come il loro legame, che durante i mesi in casa ha subito alti e bassi. Nei primi giorni, Dayane e Giulia erano abbastanza unite, ma ad un certo punto la rottura: spalleggiata da Tommaso Zorzi, la Mello si è schierata più volte contro Giulia. La tragedia che ha colpito Dayane, però, le ha riavvicinate, e nelle ultime settimane le due gieffine si sono unite davvero tantissimo, diventando l’una la spalla dell’altra. Forse non tutti sanno, però, che la due gieffine si conoscevano già fuori dalla casa, essendosi incontrate più volte per lavoro. A mostrarci uno scatto che le ritrae insieme ci ha pensato Matteo, il migliore amico di Giulia, amico anche di Dayane. Eccole insieme in versione modelle!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Giulia Salemi e Dayane Mello insieme prima del GF Vip: lo scatto è apparso su Instagram

Una delle amicizia più belle ed anche più inaspettate del GF Vip 5 è quella nata tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Un’amicizia nata verso la fine del reality, ma che si è rivelata una delle più forti. In casa, le due concorrenti si sono supportate tantissimo contro gli attacchi degli altri concorrenti. E, ora che è fuori, Giulia fa il tifo per il suo fidanzato Pierpaolo, ma, dopo di lui, spera nella vittoria di Dayane. Ma forse non tutti sanno che le due ragazze si sono già incontrate più volte in passato. Matteo Evandro Manzini, stilista ed amico delle due gieffine, ha mostrato uno scatto davvero bellissimo. Nelle sue stories, il migliore amico della Sameli condivide una foto delle due concorrenti, alle prime esperienze da modelle. Date un’occhiata:

Eh si, Dayane e Giulia sono sempre state stupende! Come detto più volte in casa, prima del GF Vip erano semplici conoscenti. Ma, adesso, il legame che le unisce è davvero speciale. E voi, avete seguito questa edizione del GF Vip? Per chi fate il tifo in finale?