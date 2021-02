Harry e Meghan attraverso un’intervista hanno deciso di raccontarsi: la cruda verità spunta fuori solo ora, colpo di scena.

Soltanto da qualche giorno, è arrivata la meravigliosa notizia, il principe Harry e Meghan aspettano il loro secondo figlio. Dopo il doloroso momento vissuto, tale annuncio ha destato grande gioia, e tanta sorpresa. Come sappiamo, la coppia ha deciso di allontanarsi dalla famiglia reale, e proprio in questi ultimi giorni hanno ufficializzato la rinuncia al ruolo di Royal Senior. Tale rinuncia prevede l’addio a ogni tipo di titolo e privilegio. E proprio in collegamento a quanto appena espresso, i Sussex hanno rilasciato un’intervista, in cui hanno deciso di raccontare e toccare diversi temi, lasciando il via libera ad una cruda verità.

Harry e Meghan, la coppia si racconta: la verità spunta solo ora, colpo di scena

Come abbiamo anticipato, i Sussex dopo aver sorpreso con l’annuncio della nascita del secondo figlio, hanno rilasciato un’intervista in cui hanno toccato diversi temi. Andrà in onda il 7 marzo, sul canale CBS, e non mancherà si sorprese. Stando a quanto riportato dalle persone che hanno assistito all’intervista, la coppia avrebbe parlato anche degli screzi avuti in precedenza con i Windsor. A quanto pare, i temi saranno scottanti, e ovviamente diversi, dall’arrivo del secondo figlio, alle varie considerazioni, e non sono mancate parole rivolte proprio alla famiglia reale. Infatti, Harry e Meghan nell’intervista si dichiareranno decisamente ‘sollevati‘, dopo aver preso la ferma decisione di allontanarsi dalla famiglia, ovvero dai protocolli che li obbligavano per diversi aspetti, toccando anche la loro salute mentale. I due, dopo la scelta presa, apparirebbero molto più rilassati. Le pressioni della casa reale, a quanto pare, non erano un bene per la coppia, che ha così deciso di allontanarsi.

Ebbene, sarà sicuramente un’intervista ricca di colpi di scena, le rivelazioni saranno tante. Come prenderanno queste parole i Windsor? Staremo a vedere!