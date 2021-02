Avete mai visto la madre di Ignazio Moser? Spunta la foto su instagram, insieme sono bellissimi.

Oggi, sabato 27 febbraio, una nuova puntata di Verissimo andrà in onda, e sicuramente le sorprese non mancheranno. Ogni volta, il programma riscontra ascolti record. Il tutto si deve alla meravigliosa conduttrice, ovvero Silvia Toffanin, che riesce ad arrivare dritta al cuore del pubblico, con le sue sorprendenti interviste. Ma ovviamente, il successo è dovuto anche agli ospiti presenti, tutti eccezionali. Proprio fra poche ore, ad allietare il pomeriggio agli italiani, saranno presenti grandi artisti, e amati personaggi del mondo dello spettacolo. Ebbene, tra di loro non possiamo non citare una delle coppie più amate, ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due saranno presenti e si racconteranno ai microfoni della Toffanin. Moser, oggi è amatissimo e famosissimo. Su instagram riscontra un grande seguito, e proprio qui, non è passata inosservata la foto con sua madre: l’avete mai vista? E’ una donna bellissima!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornati–>> clicca qui

Ignazio Moser, avete mai visto sua madre? Insieme sono davvero bellissimi

Ignazio Moser è un ex ciclista su strada e pistard italiano, nonchè un amato personaggio della televisione. Proprio oggi, sabato 27 febbraio, sarà presente insieme alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, e si racconteranno ai microfoni della bella conduttrice. Sappiamo, la coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip, e l’amore è scoppiato improvvisamente. Su instagram, Ignazio è seguitissimo, il suo profilo conta ben oltre i 900 mila follower. Sono numerose le foto in cui appare insieme alla sua meravigliosa e bellissima fidanzata, bisogna ammetterlo, sono di un’avvenenza straordinaria. Ma non mancano anche altri scatti, in particolare, non è passata inosservata la foto con sua madre, l’avete mai vista? E’ una donna incantevole! Ebbene, come potete osservare in basso, l’amore contorna l’immagine in cui sono presenti Ignazio e la mamma. Moser abbraccia amorevolmente la donna, ed entrambi sorridono felici, in un momento trascorso in famiglia.

Ovviamente, la foto ha raccolto tantissimi like, e non sono mancati i commenti, tutti apprezzamenti meritatissimi. L’affetto tra madre e figlio è evidente, non ci sono parole per esprimere tale armonia. Come vi abbiamo anticipato, oggi, sabato 27 febbraio, Ignazio sarà presente a Verissimo, insieme a Cecilia Rodriguez. I due si racconteranno, e non mancheranno le emozioni.