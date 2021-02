L’Isola dei Famosi 2021 sta per tornare in tv: è stata finalmente svelata la data ufficiale d’inizio, magnifico annuncio!

L’attesa è quasi finita: sta per tornare in tv il reality show amatissimo dagli italiani. Avventura e coraggio sono le parole chiave de L’Isola dei Famosi: i naufraghi scelti per questa nuova edizione sono pronti a mettersi in gioco in questa sfida contro se stessi? Sarà un’edizione davvero speciale: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi accompagnata da altre due incantevoli donne. Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi saranno le opinioniste del reality show! L’uomo del cast sarà Massimiliano Rosolino: sarà lui l’inviato speciale in Honduras! In questi giorni i canali social de L’Isola dei Famosi stanno lanciando tantissime novità: nelle ultime ore è arrivato finalmente il promo ufficiale. Spunta finalmente la data d’inizio: è l’ora di far partire il countdown!

Isola dei Famosi 2021, quando inizia? Svelata la data ufficiale

L’Isola dei Famosi 2021 sta per tornare in televisione, nei vostri salotti! L’attesa è quasi finita: Ilary Blasi, nel video della promo, ricorda ai telespettatori di Canale 5 che manca pochissimo all’inizio del reality. Quando comincia? Lunedì 15 marzo! La magnifica notizia è stata lanciata dai canali social del programma con il video promo, andato in onda su Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

“Naufraghi sto arrivando” urla la nuova conduttrice del reality. Ma chi saranno i prossimi naufraghi, i protagonisti di questa nuova edizione? Il programma ha già lanciato i primi nomi: a grande sorpresa avremo Elisa Isoardi! I concorrenti annunciati fino ad ora sono Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Akash, Carolina Stramare, il Visconte Guglielmotti. Ma non è finita qui! Altri protagonisti saranno Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi! Chi altro verrà annunciato? Non ci resta che stare in attesa con il countdown già partito!

L’Isola prenderà dunque il posto del GF VIP: la finale del reality condotto da Signorini è in programma lunedì 1 marzo. Subito dopo, il lunedì diventerà di Ilary Blasi: per gli amanti dei reality questa è una magnifica notizia!