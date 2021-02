L’isola dei Famosi è pronto a tornare in tv: sono stati appena annunciati altri due nomi ufficiali, ecco il naufrago che prenderà parte al programma!

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. Dopo il GF VIP, gli amanti dei reality potranno godere nuove avventure e nuove esperienze: i naufraghi de L’Isola stanno per volare in Honduras! La splendida Ilary Blasi condurrà la nuova edizione del programma e sarà affiancata da due magnifiche donne: parliamo di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Saranno loro le opinioniste del reality! Massimiliano Rosolino sarà invece l’inviato in Honduras: non ci resta che attendere il 15 marzo per assistere alle avventure dei concorrenti ufficiali. Il programma sta annunciando pian piano tutti i prossimi partecipanti: proprio ora sono stati svelati altri due nomi. A grande sorpresa ci sarà anche lui!

Isola dei Famosi, annuncio a sorpresa: sarà proprio lui il prossimo naufrago

L’Isola dei Famosi 2021 comincia il 15 marzo: sarà un’edizione davvero pazzesca. I naufraghi sono pronti a mettersi in gioco, sono pronti a vivere una vera e propria avventura ‘selvaggia’? Ma chi saranno i nuovi protagonisti di questa edizione? Il reality ha appena annunciato altri due nomi: parliamo di Roberto Ciufoli e Francesca Lodo!

I due concorrenti sono pronti a tuffarsi nelle favolose acque cristalline del mare dei Caraibi: l’attore e doppiatore è stato un nome lanciato a sorpresa. Roberto ha già partecipato ad un reality: è stato uno dei partecipanti alla seconda edizione de La Talpa. Nel 2015 è stato inoltre concorrente di ‘Si può fare’: la sua esperienza nel programma è terminata però presto a causa di un infortunio avvenuto durante le prove. Francesca Lodo invece è un’ex letterina di Passaparola: ha già partecipato a La Fattoria.

Gli altri nomi annunciati nei giorni scorsi sono: Awed, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Akash, Carolina Stramare ed il Visconte Guglielmotti.