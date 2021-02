Ivana Spagna a “Oggi è un altro giorno” si lascia andare ad un’inedita rivelazione sul suo matrimonio: scopriamo insieme le sue parole.

Una delle personalità più forti del panorama musicale italiano. Ivana Spagna si è sempre distinta per il suo carattere forte e stravagante. Una grande protagonista degli anni 70, anche se i suoi successi sono perdurati fino ad oggi. Uno stile punk e un po’ aggressive. Impossibile non notarla, sia per i suoi outfit, che ovviamente per la sua voce con la quale ha conquistato molti premi, anche internazionali. La sua fama l’ha vista crescere sia in Italia che all’estero. Ha scalato le classifiche di tutta Europa. Indimenticabile la canzone “gente come noi” che l’ha vista esibirsi per la prima volta sul palco del festival di Sanremo nel nel 1995. I suoi grandi successi musicali sono però accompagnati dalla sua vita amorosa abbastanza intensa. Il suo matrimonio con Patrick Debort durò solo una settimana e a predirlo fu un sensitivo. Scopriamo insieme le sue parole a ‘Oggi è un altro giorno’, la trasmissione con Serena Bortone in onda su Rai Uno dal Lunedì al Venerdì.

Ivana Spagna, la rivelazione sul matrimonio: l’ha raccontato in diretta

La famosa cantante è stata ospite al talk di Rai uno “Oggi è un altro giorno”. Dopo essersi esibita nel brano “Il cerchio della vita” ha iniziato una lunga intervista, dove con la sua genuinità si è confessata e messa a nudo al pubblico italiano. Si è parlato d’amore dove non sono mancati gli insuccessi. La cantautrice, infatti, ha raccontato del suo matrimonio lampo. Per Patrick Debort, artista e modello francese, è stato un colpo di fulmine. I due si frequentavano da 8 anni ma solo dopo hanno deciso di sposarsi. Ivana racconta che mentre lei era a Los Angeles riceve una chiamata da Patrick, il quale gli comunica che stava per divorziare, così il modello l’ha raggiunta e le ha chiesto di sposarla. Un suo amico sensitivo però le aveva detto che sarebbe durata solo una settimana.

Ma lei, accecata dall’amore, lo sposa in gran segreto a Las Vegas nel 1992. “Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore”, queste le parole della cantante in diretta tv. Il francese, infatti, aveva atteggiamenti non idonei agli standard di Ivana, la quale subito ha provveduto a chiedergli il divorzio.