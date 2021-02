Conoscete la vita privata di Ivana Spagna? Vi raccontiamo delle storie d’amore che ha vissuto la famosissima cantante italiana.

Ivana Spagna, ospite di Verissimo, ripercorrerà la sua vita e la sua lunga carriera. Cantautrice e scrittrice italiana, è famosa anche col solo nome d’arte Spagna. La classe ’54 ha esordito nel mondo della musica nel 1969 quando partecipò alla quarta edizione di Girogarda con la canzone ‘Quando tu sorridi’. Il vero ed enorme successo arriva a fine anni ’80 quando Ivana Spagna ha lanciato ‘Easy lady’ e ‘Jealousy’: con questi due brani ha raggiunto la notorietà internazionale! Sono tantissime le canzoni che hanno preceduto queste due: Spagna nel corso della sua carriera ha raggiunto la top 5 europea, la top 25 britannica. Insomma è una vera star mondiale! Il suo timbro di voce, le sue canzoni, sono dettagli noti a tutti. Ma conoscete la sua vita privata? Vi sveliamo qualche dettaglio!

Ivana Spagna, vita privata: le storie d’amore della famosa cantante

Ivana Spagna, magnifica voce e splendida donna, si è sempre distinta per il suo carattere forte e stravagante. Conoscete la sua vita privata? Nel 1992 Ivana Spagna ha sposato il modello ed arrangiatore francese Patrick Debort: dopo otto anni di fidanzamento, la coppia decide di convolare a nozze. Il matrimonio però, celebrato a Las Vegas, durò solo una settimana. “Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore” ha raccontato Spagna durante un’intervista a ‘Oggi è un altro giorno’. Il francese, secondo lei, aveva atteggiamenti non idonei ai suoi standard. E’ stata Ivana a chiedere subito il divorzio.

In seguito, la cantante è stata fidanzata per quindici anni con il suo manager, Ugo Cerruti: la loro storia è giunta al capolinea nel 2016. Nel 2019, Ivana a ‘Storie italiane’ ha confessato di aver avuto poi una relazione con un uomo 18 anni più giovane di lei. A questa storia d’amore la Spagna ha dedicato il suo brano ‘Nessuna è come te’. La coppia non sta più insieme.