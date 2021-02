Ospite di questa sera a C’è posta per te, Lorenzo Insigne è uno dei calciatori più amati del suo tempo: conoscete i suoi fratelli?

Insieme all’amatissimo conduttore Gerry Scotti, l’altro ospite di C’è posta per te di questo sabato, 27 febbraio, sarà Lorenzo Insigne. Il calciatore del Napoli è un vero e proprio simbolo per la sua città, dove nacque il 4 giugno 1991. Quest’anno quindi l’attaccante festeggerà trent’anni e la sua è una carriera davvero strepitosa. Persona riservata e di grandi valori, Lorenzo ha una stupenda famiglia. Innanzitutto una bellissima moglie, Genoveffa Darone, conosciuta durante l’infanzia e con la quale si sono incontrati di nuovo da adolescenti. I due hanno avuto una storia che poi si è temporaneamente interrotta per poi finalmente ritrovarsi e coronare il loro sogno d’amore. Si sono uniti in matrimonio il 31 dicembre 2012 ed hanno due figli, Carmine e Christian. Questa dunque la famiglia di Lorenzo Insigne oggi, ma conoscete quella d’origine? Sapete che ha tre fratelli? Scopriamo chi sono.

Lorenzo Insigne, chi sono i fratelli del giocatore del Napoli

Come anticipato, questo campione napoletano, capitano della squadra partenopea e giocatore della nazionale italiana, è nato nel capoluogo campano. E’ cresciuto però a Frattamaggiore, città originaria anche della moglie. Sapevate che ha tre fratelli? Si chiamano Antonio, Roberto e Marco, ma la curiosità davvero interessante è che sono tutti e tre calciatori. Antonio è il maggiore, poi c’è Lorenzo, Roberto e Marco. Pare che proprio grazie al fratello più grande, i fratelli Insigne, compreso Lorenzo, abbiano scoperto la passione per il calcio. E’ capitato anche che abbiano dovuto scontrarsi sul campo da gioco: ad esempio, Roberto è l’attaccante del Benevento. Sposato con Elisabetta, i due hanno avuto una figlia, nata il 22 novembre 2016.

Insomma, una passione radicata nel sangue quella della famiglia Insigne. Non perdetevi il capitano del Napoli stasera a C’è posta per te, sarà sicuramente una puntata indimenticabile!