Segui con noi in tempo reale le estrazioni di oggi, 27 febbraio, del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Scopri se hai vinto!

Eccoci di nuovo al momento delle fatidiche estrazioni: oggi, 27 febbraio, potrebbe essere il tuo giorno fortunato! Per saperlo non devi fare altro che seguire insieme a noi gli aggiornamenti in diretta sui numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Dalle ore 20, potrai scoprire se la tua schedina è quella vincente. A proposito, sapete a quale cifra stratosferica è arrivato il jackpot? Ebbene, tenetevi forte perché si parla di 113,9 milioni di euro! Sì, avete letto bene. Sono numeri davvero pazzeschi e per tentare la fortuna basta 1 euro!

Estrazioni oggi 27 febbraio di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: scopri se sei tra i vincitori!

Prima di proseguire, sapete come è andata l’estrazione di giovedì scorso 25 febbraio? Se no, andate a controllare quali numeri sono usciti. Tornando ad oggi, stiamo quindi per scoprire la sestina del SuperEnalotto, il numero Jolly e il SuperStar e poi anche le quote e le eventuali vincite relative di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Ricordiamo che le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto sono tornate a svolgersi secondo le regole precedenti alla pandemia e che avvengono tre volte alla settimana: martedì, giovedì e sabato sempre poco dopo le ore 20 per concludersi intorno alle 20:30. Solo se si tratta di un giorno festivo l’estrazione slitta. Per giocare, vi basta recarvi in ricevitoria oppure potete farlo tranquillamente online. Comodo, no? Quindi, attenzione agli aggiornamenti sui numeri, potrebbero riservarvi una bellissima sorpresa.

Numeri Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

2. Numeri del Superenalotto

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

3. Numeri del 10eLotto

I numeri vincenti:

Numero Oro

Doppio Oro

Allora, fateci sapere come vi è andata. Noi ovviamente vi auguriamo tutta la fortuna del mondo nell’avere la schedina vincente. Ma non dimenticate che, anche al gioco, chi la dura la vince! Perciò non demordete e continuate a sognare.