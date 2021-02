GF VIP Tommaso Zorzi dopo la puntata di ieri sera, venerdì 26 febbraio, si è rintanato sotto le coperte: il concorrente è molto deluso, ecco cosa è successo dopo la diretta.

Il reality condotto da Alfonso Signorini ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andato in scena con la penultima puntata. Il GF VIP si avvicina ai titoli di coda dopo cinque lunghi mesi: è stata questa l’edizione più lunga nella storia del reality. Nella semi finale abbiamo assistito all’eliminazione di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, al faccia a faccia tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi in seguito alla discussione avvenuta dopo la scorsa puntata. Nell’appuntamento di ieri ci sono state magnifiche sorprese per i Vipponi e Stefania è stata nominata quarta finalista. C’è un episodio però che è avvenuto subito dopo la puntata: Tommaso Zorzi, molto deluso, si è andato a mettere sotto le coperte, nel letto, subito dopo la fine della puntata. Cosa è successo? Vi raccontiamo tutto.

GF VIP, Tommaso Zorzi reagisce male: “Volevo morire”, lo sfogo dopo la puntata

Tommaso Zorzi dopo il termine della puntata di ieri sera, venerdì 26 febbraio, si è rintanato sotto le coperte. Cosa è successo all’influencer milanese? E’ andata subito Stefania Orlando a consolarlo: perchè è deluso Tommaso? Il concorrente è apparso risentito dalle parole di Alfonso Signorini usate in diretta e si è lasciato andare in uno sfogo con la sua amica e compagna d’avventura.

“Ho già detto cosa dovevo dire. Ho rovinato la semifinale, sentirmi dire certe cose…” sono le parole di Tommaso, molto deluso. Stefania ha provato a spiegargli che si tratta di una ‘sciocchezza’ ed ha consigliato al suo amico di parlarne di questa cosa. “Non c’è niente da argomentare” – ha replicato Zorzi – “Sono cinque mesi che sono qui, in semifinale volevo morire tutto il tempo. Questa cosa mi fa girare il c***o”.

Ma perchè il giovane milanese è così deluso? Al concorrente, in diretta, hanno mostrato alcuni tweet contro di lui. Il web negli ultimi giorni ha reagito alle parole di Tommaso contro Dayane in seguito alla dichiarazione che lei ha esternato verso Rosalinda. Le parole lette contro di lui gli hanno fatto particolarmente male. Per questo motivo ha reagito così dopo la puntata.