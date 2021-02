Giulio Raselli torna a parlare della sua ex fidanzata, Giulia D’urso, conosciuta a Uomini e Donne, replicando alle sue parole riguardo i motivi che hanno scatenato la loro rottura.

È stata una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella formata da Giulio Raselli e Giulia D’urso. Il bel tronista la scelse circa un anno fa preferendola alla “rivale” Giovanna Abate che invece entrò nel cuore del pubblico. Dopo poco, infatti, divenne la nuova tronista. Il loro, diciamoci la verità, è stato un percorso particolarmente intenso. Composto da molti alti ma altrettanti alti, Giulia e Giulio possiamo dire che hanno vissuto alla grande il loro percorso nello studio del dating show. Alla fine, però, si sa: l’amore vince su tutto. E, nonostante le discussioni, alla fine l’amore trionfò. E tra petali e baci, Raselli scelse Giulia il 20 Gennaio 2020. Purtroppo la loro storia è durata solo 8 mesi. I social hanno testimoniato i vari avvenimenti e sfoghi riguardo la loro rottura. E dopo l’ultima intervista rilasciata da Giulia, Raselli decide di replicare. Scopriamo insieme le sue parole.

Uomini e Donne, Giulio Raselli replica alle parole di Giulia d’Urso

In un intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine l’ex corteggiatrice sottolineò la forte gelosia dell’ex tronista nei suoi confronti. Considerata come uno dei problemi più seri che hanno scatenato la rottura della coppia secondo l’ex corteggiatrice. Tuttavia, in una recente intervista sempre sul Magazine del programma, Raselli smentisce le parole della ex fidanzata.“Si è trattato di problemi caratteriali e non legati tanto alla gelosia”, risponde così Giulio alle affermazioni precedentemente rilasciate dalla d’Urso. Il 30 enne, quindi, replica ad alcune dichiarazioni di Giulia. Ma nonostante ciò si prende le sue responsabilità e la sua metà di colpa per la fine di una storia che lui ricorda con dolcezza. Raselli inoltre fa notare che il suo provare a riavvicinarsi a Giulia è stato solo per restare in buoni rapporti in quanto in cuor suo sapeva che la sua ex corteggiatrice non sarebbe più tornata sui suoi passi.

Sulla fine della loro storia Giulio parla dei forti litigi. Questi si sono intensificati durante il lockdown, periodo in cui le differenze caratteriali sono uscite sempre più in superficie. Uno dei tanti litigi ha portato Giulio a sfogarsi sui social attraverso i quali annunciava la rottura con Giulia, senza che lei ne sapesse niente. È stato questo che ha portato poi la bella pugliese a non tornare più sui suoi passi.