Al Bano Carrisi è uno dei più grandi cantanti della musica, ma quanti figli ha esattamente? Non tutti lo sanno: la famiglia è numerosa.

È una delle più grandi voci del panorama artistico nazionale e non, Al Bano Carrisi. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo musica davvero da giovanissimo, in un vero e proprio batter baleno, il cantante di Cellino San Marco ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. E, d’altra parte, il suo clamore italiano, ma anche nazionale, ce ne danno ampiamente la conferma. Con all’attivo ben 59 album pubblicati, di cui 35 da solista, 19 con la sua ex moglie Romina Power e 5 con altri professionisti della musica italiana, il buon Carrisi decanta di un carriera davvero incredibile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea adesso: cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? E, badate bene, quando poniamo questa domanda non ci riferiamo affatto alla sfera sentimentale, bensì a quella familiare. Sappiamo benissimo che Al Bano attualmente è felicemente accompagnato da Loredana Lecciso e che, nel passato, è stato sposato con Romina Power. Quello che, però, adesso noi vogliamo sapere da voi è se magari conoscete perfettamente il numero dei suoi figli. No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Al Bano, sapete quanti figli ha? Non tutti li conoscono perfettamente

Al di là, quindi, dell’aspetto professionale e lavorativo, che come dicevamo precedentemente è noto e risaputo da tutti, cosa sappiamo esattamente della vita privata di Al Bano Carrisi. Certo, sappiamo benissimo che, dal 26 Febbraio del 1970 al 1999, il cantante di Cellino San Marco è stato sposato con la grandissima ed inimitabile Romina Power. E che, invece, dal 2001, convive con Loredana Lecciso. Ecco, ma quanti figli ha esattamente l’ugola d’oro della musica italiana? Diciamoci la verità: non tutti potrebbero essere a conoscenza del numero esatto della sua prole. Ebbene. Siete curiosi di saperne di più? In particolare, siete curiosi di conoscere chi sono i figli di Al Bano? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, alcuni di loro non vi saranno affatto nuovi. C’è chi, infatti, ha intrapreso la stessa carriera del padre. E chi, invece, no. Però, senza alcun dubbio, alcuni di essi li conoscete abbondantemente. Procediamo con ordine, però. E partiamo, quindi, dai figli nati dal matrimonio con Romina Power. Dal sodalizio con la cantante americana, infatti, sono nati ben quattro figli: Ylenia, nata nel 1970 e scomparsa misteriosamente nel 1993; Yari, nato nel 1970; Cristel, nata nel 1985 ed, infine, Romina Junior Jolanda, nata nel 1987. Ma non è affatto finita qui. Dal legame con Loredana Lecciso, infatti, sono nati altri due figli rispettivamente 2001 e 2002: Jasmine, che recentemente abbiamo visto al suo fianco in The Voice Senior, e Albano Junior, conosciuto anche con il soprannome di Bido.

Insomma, la sua carriera è davvero ricca di successi, è vero. Anche la sua vita privata, però, è ricca di amore. Siete d’accordo con noi?