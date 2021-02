A distanza di pochissimi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Amadeus ha svelato un inedito retroscena: cos’è successo.

L’attesa è finalmente finita: Sanremo 2021 è pronto ad approdare sul piccolo schermo. A partire da Martedì 2 Marzo fino a Sabato 6, Amadeus sarà al timone, per la sua seconda volta consecutiva, della settantunesima edizione della più grande manifestazione musicale italiana. Un’edizione che, lo sappiamo benissimo, è stata in ‘bilico’ fino all’ultimo, data l’emergenza Coronavirus. Ma che, senza alcun dubbio, sarà ricca di colpi di scena, l’ultimo proprio qualche istante fa, e soprattutto fenomenale. Ecco. A tal proposito: sapete che, in una sua recente intervista a Radiotube, Amadeus ha svelato un inedito retroscena? Si, avete letto proprio bene. A distanza di qualche giorno dall’inizio di questa settantunesima edizione, il suo conduttore, nonché direttore artistico, non ha affatto potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una vere a propria rivelazione inedita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amadeus a pochi giorni da Sanremo, l’inedito retroscena: cos’è successo

A pochissimi giorni dall’inizio di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus non ha potuto affatto fare a meno di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, di svelare dei veri e propri inediti retroscena. In primis, il conduttore e diretto artistico del Festival ha categoricamente smentito la notizia che lo vedeva abbandonare la manifestazione musicale quando il tutto era ancora incerto. ‘non è vero che ho minacciato di andarmene. Quando prendo un impegno vado avanti come un caterpillar’, ha rivelato il buon Amadeus a RadioTube. Continuando poi a dire che, fortemente deciso a volere il pubblico in studio, aveva anche pensato a quelle persone che combattono in prima linea il virus. ‘Allora ho detto: ‘pensiamo ai medici, alle persone tamponate, a quelle vaccinate, a fare cinque serate spensierate per loro’, ha continuato a raccontare il direttore artistico del Festival. Ma non è affatto finita qui. Molto probabilmente per la prima in assoluto, Amadeus ha svelato di avere attraverso un momento difficile. E di aver ritrovato, però, la forza in una foto ricevuta sul suo telefono. ‘L’interruttore mi è scattato quando mi hanno mandato la foto dall’Ariston dei 300 operai che stavano ultimando il palco’, ha iniziato a dire. Continuando, poi, a dire: ‘Era il simbolo di qualcosa che stava crescendo, mai nella vita avrei pensato di sospendere un Festival’.

Insomma, un vero e proprio retroscena. E che, soprattutto, descrive alla grande tutto quello che succedeva ‘dietro le quinte’ di Sanremo.