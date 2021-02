Amadeus, spunta la foto del passato con sua moglie Giovanna: ecco come sono cambiati in questi anni.

Il 2 marzo andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo, che vede la conduzione del tanto amato conduttore Amadeus. Quest’anno, a causa dell’emergenza coronavirus che il nostro Paese sta attraversando, ci saranno diversi cambiamenti, a partire dall’assenza del pubblico. Come ormai è stato più volte svelato, saranno diversi gli ospiti che accompagneranno il presentatore, e un ruolo è stato affidato anche a Giovanna Civitillo, moglie del conduttore. La coppia si è sposata con rito civile nel 2009; dopo aver ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio, nel 2019 hanno celebrato l’evento in chiesa. Ebbene, Amadeus e Giovanna sono insieme dal 2003, come riportato in biografia. Su instagram, condividono il medesimo profilo. Proprio qui, è emersa una foto del passato: ecco come sono cambiati in questi anni.

Amadeus, spunta la foto del passato con Giovanna: lo scatto è da incorniciare, che spettacolo!

L’amato conduttore, Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha raggiunto in questi anni un successo incredibile, frutto ovviamente del suo duro lavoro e del grande talento. Come abbiamo anticipato, nel 2003, ha iniziato una relazione con Giovanna Civitillo, divenuta sua moglie nel 2009. Un matrimonio svolto con rito civile; soltanto in seguito, dopo aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del primo matrimonio, hanno celebrato il lieto evento in chiesa, esattamente nel 2019. Ebbene, su instagram, condividono lo stesso profilo, e proprio qui, sono tanti gli scatti che li ritraggono insieme. Andando indietro, è emersa una foto del passato: siete curiosi di osservare come sono cambiati in questi anni? Come potete vedere con i vostri occhi, si tratta di un’immagine di qualche anno fa, anche se, non sembrerebbe di un tempo molto passato. La data di pubblicazione risale al 2017, ma non è riportata la data esatta dello scatto. Tra gli hashtag compare la scritta, ‘oggicomeallora’.

Sembrerebbe si tratti di una vecchia foto, ma non molto lontana. Ebbene, possiamo certamente affermare, che sono bellissimi, e che sicuramente non sono affatto cambiati. Il post ha ovviamente raccolto tantissimi like; i fan della coppia hanno subito commentato con preziosi e dolcissimi complimenti, tutti meritatissimi. E’ evidente l’amore che abbraccia fortemente Amadeus e Giovanna: i loro sorrisi parlano chiaramente!