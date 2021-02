Miguel Chavez fu uno dei ballerini più acclamati di Amici e arrivò ad un passo dalla finale: che fine ha fatto? Com’è cambiata la sua vita ora?

Manca poco alla messa in onda di Amici 20 in prima serata. E a tal proposito non possiamo non ricordare uno dei ballerini più amati della scuola. Era tra i prediletti del professore di ballo Timor steffense sembrava essere destinato alla vittoria della categoria ballo. Purtroppo il ballerino arrivò ad ad un passo dal serale, interrompendo un sogno per il quale aveva faticato molto. Miquel Chavez e la delusione nei suoi occhi portò sconforto a molti telespettatori che seguivano il programma. Dai lineamenti orientali e un fascino esotico aveva il suo forte consenso sopratutto tra il pubblico femminile. Ma che fine ha fatto Miguel? Come si è evoluta la sua vita? Ha continuato il suo sogno di diventare ballerino? Scopriamolo nei dettagli.

Amici, che fine ha fatto l’ex ballerino Miguel?

Ebbene sì, dal suo profilo Instagram possiamo appurare che il l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi sta continuando il suo sogno di diventare ballerino. E dagli ultimi post pubblicati possiamo notare che Miguel ha ancora nel cuore la scuola di Amici. Non manca infatti di ricordare le sue esibizioni mentre era un allievo, e lo ricorda con dolcezza. I riflettori non si sono spenti per lui ed è arrivata finalmente una rivincita personale.

I fan del programma avranno sicuramente notato che la scorsa estate era presente sul palco di Battiti live. Da vero professionista ha accompagnato tutti i tormentoni dell’Estate 2020 con le sue coreografie, e di certo il suo volto non è passato inosservato ai più curiosi.

Un dettaglio singolare, soprattutto per i fan, è stata la presenza di Arianna forte al suo fianco, un’altra ex allieva di Amici. E sono molto i seguaci che hanno sperato che tra i due ci fosse qualcosa oltre al rapporto professionale. Ma Miguel ha subito chiarito e messo fine alle chiacchiere sulla loro presunta relazione. Dichiarando che considera la ragazza come una sorella oltre che grande artista.