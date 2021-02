Andrea Zelletta nell’ultima puntata del GF Vip ha scelto Tommaso Zorzi come concorrente da sfidare per la vittoria finale: ecco come l’ha presa Alba Parietti.

Venerdì 26 Febbraio è andata in onda la penultima puntata di Grande Fratello Vip. Durante la semifinale sono avvenute ben due eliminazioni. La prima nomination, che prevedeva l’esclusione per sempre dalla finale, è stata quella tra due colonne portanti della casa. Due protagoniste indiscusse del reality sono state infatti Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Il televoto finale ha dato la meglio alla ex conduttrice di Lotto alle otto. La Orlando però si è conquistata la finale con i denti. C’è stato infatti un altro televoto contro Samantha de Grenet che l’ha poi portata alla conquista delle finale. Meritatissima diremo. Non sono mancati i colpi di scena però Venerdì al GF Vip. I finalisti in questione non erano quattro, ma bensì cinque, anche Andrea Zelletta, il quale ha dovuto prendere una seria decisione, commentata a fine serata, da Alba Parietti.

Gf Vip, le parole di Alba Parietti sulla scelta di Andrea Zelletta

Dopo la proclamazione dei 4 finalisti, l’unico rimasto in bilico è stato proprio Andrea Zelletta che, a detta di Signorini, avrebbe potuto sfidare chiunque. Così facendo, è iniziato già da Venerdì il primo televoto per la conquista della vittoria finale. L’ex tronista ha fatto una scelta intelligente e simpatica secondo Pupo, ma soprattutto molto apprezzata al di fuori. Andrea ha infatti scelto una delle persone a lui più vicine, ovvero Tommaso Zorzi. Come ben sappiamo non mancano le opinioni di personaggi noti che seguono assiduamente il reality. E a proposito di questa scelta, si è espressa la madre di un ex concorrente. Alba Parietti, madre di Francesco Oppini. Alba si è detta dispiaciuta, in quanto Andrea e Tommaso sono i suoi preferiti, insieme alla Orlando. Ma ha molto apprezzato la scelta di “croccantino” perché gesto di grande signorilità.

Subito dopo la puntata ha dedicato un post ad Andrea con una caption di tutto rispetto. “Uscire a testa alta e non vigliaccamente è anche molto intelligente come scelta perché alla fine avrebbe dovuto scontrarsi comunque con Tommaso”, queste le parole note dall’ultimo post Instagram della madre di Oppini.