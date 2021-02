GF Vip, arriva un comunicato a sorpresa: cosa è successo in casa a poche ore dalla finale, che andrà in onda domani sera su Canale 5.

Mancano pochissime ore all’ultima puntata del GF Vip. Lunedì 1 marzo andrà in onda il gran finale di questa lunghissima edizione del reality show. Un’edizione che ha subito ben due prolungamenti e che ha tenuto compagnia ai telespettatori per più di cinque mesi. E, nella casa, è tempo di valigie e bilanci per i cinque concorrenti rimasti in gara: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Nel frattempo, per la loro ultima domenica in casa, ai ragazzi è stato affidato un compito davvero particolare. E super divertente. La casa del GF Vip si è trasformata in una piccola ‘città’, nella quale i vip hanno dovuto posizionare dei veri e propri cartelli stradali: ogni stanza o angolo avrà il suo nome. Ne è venuto fuori qualcosa di davvero meraviglioso. Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip, arriva un comunicato a sorpresa: i concorrenti salutano la casa in modo speciale

È successo davvero di tutto in questi cinque mesi nella casa del GF Vip. Come sintetizzare tutto utilizzando dei semplici cartelli? I vipponi ancora in gioco ci hanno provato, dando un nome ad ogni singolo luogo della casa. Dal già famoso “Piazzetta Morra”, al “Casale dei Tre Guaglioni” (la stanza arancione con Enock, Pierpaolo ed Andrea Zelletta), e non poteva mancare “Palazzo Zorzando”, la mitica stanza blu, di cui sono rimasti il re e la regina, Stefania e Tommaso. E ancora “Il vicolo dell’amore” non poteva che essere la lavatrice, dapprima occupata dalle Rosmello (Rosalinda e Dayane) e poi ceduta ai Prelemi (Pierpaolo e Giulia”. E a chi sarà stata dedicata la cucina se non alla mitica Maria Teresa Ruta? Per lei il cartello “Ruta Square”. Insomma, ogni angolo di quella casa ha tante storie da raccontare e, attraverso questo gioco, i vip hanno ricordato e ripercorso alcuni dei momenti iconici di questa edizione. Su Twitter, in tanti hanno commentato le immagini di questo pomeriggio. Ecco uno dei tanti tweet apparsi poco fa:

Che dire, un modo originale per ricordare tutte le emozioni vissute dai vipponi nella casa più spiata della tv. E voi, siete pronti per l’ultima attesissima puntata del reality? Per chi farete il tifo per la vittoria finale?