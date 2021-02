GF Vip, Pierpaolo Petrelli dopo la notizia ricevuta da suo fratello, lo confessa: cosa pensa di Giulio presto padre, ecco cos’ha raccontato.

Siamo quasi alla fine, lunedì 1 marzo avrà luogo la tanto attesa finale del Grande Fratello Vip. Lo scorso venerdì si è celebrata la semifinale, che ha visto l’eliminazione di Rosalinda, al televoto con Stefania Orlando. Non solo, ad attendere i concorrenti una seconda eliminazione a sorpresa, e questa volta è toccato a Samantha De Grenet. Sicuramente si è trattata di una puntata ricca di colpi di scena; come ormai è noto, Pierpaolo Petrelli, nel corso della diretta, ha ricevuto una magnifica notizia. Infatti, ad allietare l’ex velino, l’entrata di suo fratello Giulio, più volte visto in passato. Ma colpo di scena, quest’ultimo ha rivelato di divenire ben presto papà. Una notizia che è stata appresa da Pierpaolo con grande entusiasmo. In questi giorni, il concorrente ha avuto modo di pensare al futuro di suo fratello: ecco cosa ha confessato.

GF Vip, Pierpaolo Petrelli a cuore aperto: cosa pensa di suo fratello Giulio ‘padre’

Venerdì scorso è stata una puntata decisamente scoppiettante, dato che abbiamo avuto modo di assistere alla Semifinale di questa esilarante e seguitissima edizione. Il Grande Fratello Vip ha riscosso grande successo; il pubblico si è mostrato sempre più preso in questi mesi dalle vicende andate in onda, tra scontri accesi e momenti di forte armonia. La puntata precedente è stata attraversata da continui colpi di scena. Pierpaolo Petrelli ha ricevuto da suo fratello Giulio una notizia davvero emozionante. Il ragazzo diventerà padre. La sua fidanzata Alessia è in dolce attesa. Ha così voluto rivelare l’annuncio a suo fratello all’interno della casa. L’ex velino ha avuto modo di riflettere, e parlando con Zelletta ha manifestato la giovane età di Giulio e della fidanzata, e ovviamente il fatto che l’arrivo di un figlio cambi radicalmente la vita. “Mio fratello prima di diventare padre dovrà presto diventare prima un uomo. Deve muoversi e lavorare. Alla sua età ancora si deve capire cosa si vuole fare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino. E’ una responsabilità alta, lui deve capire…“, ha confessato.

Il concorrente si è lasciato andare ai suoi pensieri, dopo aver, in questi giorni, avuto modo di riflettere bene. Nonostante i numerosi ‘dubbi’, Pierpaolo si è fin da subito mostrato emozionato e felice di questo nuovo arrivo in famiglia.