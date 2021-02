Lunetta Savino è un’attrice di immenso talento e dotata di una bellezza davvero incantevole: lo scatto magnetico del passato, da togliere il fiato!

Talentuosa e dotata di una simpatia incredibile e di una bellezza incantevole: lo scatto magnetico dal passato di Lunetta Savino, da togliere il fiato! La celebre e straordinaria attrice ha preso parte a numerose fiction che sono rimaste indelebili nel cuore del pubblico. Capace di destreggiarsi tra generi diversi, dalla commedia ai ruoli drammatici, Lunetta Savino è una delle attrice di maggiore spessore del nostro panorama artistico. Al momento, la possiamo ammirare in “Le indagini di Lolita Lobosco” che sta riscuotendo un successo davvero straordinario. La strepitosa interprete è dotata di un’eleganza davvero innata e di un fascino eccezionale, capace di bucare lo schermo. Tramite il suo profilo Instagram, Lunetta Savino ha condiviso, qualche settimana fa, uno scatto davvero magnetico: irresistibile!

Lunetta Savino, lo scatto magnetico dal passato: irresistibile!

Un’immagine che è stata scattata da un caro amico dell’attrice, come si può leggere nella didascalia che l’accompagna, scomparso da poco. Nella foto in bianco e nero, Lunetta Savino è in primissimo piano e tiene gli occhi bassi. I capelli sono tagliarti corti e spettinati, in un’acconciatura sbarazzina che dona moltissimo al suo viso delicato. Un trucco leggero completa quello che appare come un ritratto incantevole di una bellissima donna. L’immagine ha ammaliato i follower di Lunetta Savino che si sono riversati sul post per farle i meritatissimi complimenti. Lo scatto è davvero magnetico, pregno di una dolcezza unica e di una delicatezza che lascia senza parole. L’attrice, già bellissima di suo, appare eterea e senza tempo, una vera e propria opera d’arte. Se siete curiosi di osservare anche voi la bellissima foto, potete trovarla qui di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lunetta Savino (@lunettasavinooff)

Non trovate anche voi che sia un’immagine profonda, che colpisce per l’intensità e l’indiscusso fascino? Da notare anche la somiglianza con la talentuosa attrice che ammiriamo oggi in tutto il suo talento e splendore: come se il tempo non fosse mai trascorso!