Il principe Harry lo confessa solo ora: “Ambiente tossico”, e spiega apertamente i motivi del suo allontanamento dal Regno Unito.

Soltanto pochi giorni fa è arrivata la notizia che tutti aspettavano, Harry e Meghan diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio è stato rivelato dopo che qualche tempo prima, Meghan, aveva confessato di aver subito un aborto. Un momento decisamente non facile, attraversato da un profondo dolore. Ma la notizia della seconda gravidanza ha già avvolto amorevolmente la coppia. Sappiamo, i due hanno deciso di allontanarsi dal Regno Unito, e vivere lontani dalla Royal Family. Il principe Harry, intervistato a Los Angeles da una tv americana, ha manifestato una confessione inaspettata, svelando i principali motivi del suo allontanamento: “Ambiente tossico“.

Harry lo confessa apertamente: quali sono i motivi dell’allontanamento dal Regno Unito

Ebbene, come abbiamo anticipato, il principe Harry intervistato da una tv americana, ha espresso i motivi del suo allontanamento dal Regno Unito, che l’ha portato con la sua Meghan, a vivere lontano dalla famiglia reale. Sembrerebbe, come raccontato da Harry, che la colpa sia dovuta in particolar modo alla stampa britannica. “La stampa stava distruggendo la mia salute mentale, l’aria si era fatta molto difficile. Ho pensato che quell’ambiente (mediatico) fosse ormai tossico, ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto“, ha confessato il secondogenito di Carlo e Diana. L’intervista è avvenuta attraverso uno scambio di battute del tutto colloquiale, con James Cordon, mattatore degli Usa di The Late Late Show.

Ebbene, a quanto pare, l’allontanamento della coppia dal Regno Unito e quindi anche dalla famiglia reale sembrerebbe essere dovuta all’insistenza della stampa, ai pregiudizi ricevuti. Fattori che hanno ostacolato la salute mentale dell’uomo, dopo le continue considerazioni ricevute. “Non fuggirò e darò sempre il mio contributo, la mia vita è pubblico servizio. Lo è sempre stata e Meghan l’ha condivisa”, ha concluso Harry. Come ormai è noto, i due hanno definitivamente rinunciato allo status di membri senior della dinastia e di conseguenza, ai vari incarichi e patronati ufficiali. A breve, esattamente il 7 marzo, il duca di Sussex sarà nuovamente in onda, sulla CBS, insieme con Meghan, e racconteranno altri particolari, che sembrano essere molto scottanti.