Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, Rocco Casalino ha parlato anche del suo fidanzato: la verità sulla sua vita privata.

L’abbiamo potuto ampiamente conoscere ed apprezzare nel corso della sua primissima esperienza televisiva. Correva esattamente l’anno 2001 quando Rocco Casalino, davvero giovanissimo e, soprattutto, completamente estraneo al mondo del piccolo schermo, prendeva parte al Grande Fratello. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, per tanti anni l’abbiamo visto in diverse trasmissioni televisivi in qualità di opinionista, ma, proprio recentemente, l’abbiamo visto al fianco dell’ex premier Giuseppe Conte come suo portavoce. Esattamente, però, cosa sappiamo della sua vita privata? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una recente intervista a Verissimo, il buon Casalino si è ampiamente raccontato. E, com’è giusto che sia, non soltanto ha svelato importanti e dolorosi retroscena del suo passato, ma ha anche rivelato il suo status sentimentale. Rocco Casalino, quindi, è fidanzato oppure no? Scopriamo insieme cosa ha rivelato alla padrona di casa.

Rocco Casalino è fidanzato? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Cosa sappiamo, quindi, sulla vita privata di Rocco Casalino? Debuttato nel mondo della televisione nel lontano 2001, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Ecco, ma tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, cosa occorre sapere sulla vita privata dell’ex concorrente del Grande fratello? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, il buon Casalino non ha potuto fare a meno di ‘affrontare’ questo discorso. E di svelare finalmente la verità. Ebbene si. Rocco Casalino è fidanzato. ‘Adesso abbiamo verso il settimo anno’, ha detto l’ex gieffino. Ecco, ma chi è esattamente? Di chi stiamo parlando? Ebbene. Il compagno di Rocco si chiama José. Ed ha origini cubane. I due, a quanto pare, sono una coppia fissa esattamente dal 2014. E, nonostante gli alti e bassi, come definiti dal diretto interessato a Silvia Toffanin, vivono una splendida storia da amore che dura da tantissimi anni. ‘Quando ho scritto il libro a Luglio, avevamo un basso. Però, lui è una persona importante della mia vita’, ha iniziato a dire su di lui Rocco.

‘Sono molto felice di questa storia. Abbiamo una storia molto bella. Sto bene così’, conclude Rocco Casalino.