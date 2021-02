Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip: cosa è successo con il suo ex Giuliano una volta uscita dalla casa più spiata della tv.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Un’edizione che ha dovuto salutare proprio a pochi giorni dalla finale. Parliamo di Rosalinda Cannavò, entrata in casa col nome d’arte di Adua Del Vesco. Un percorso intenso quello dell’attrice nella casa, un percorso che si è concluso con una piacevolissima sorpresa: l’inizio della storia con Andrea Zenga. I due si sono avvicinati sempre di più, fino ad iniziare una vera e propria storie nelle ultime settimane in casa. Un inizio non senza difficoltà, poiché Rosalinda era ancora legata al suo ex storico, Giuliano Condorelli. La ragazza aveva più volte ammesso di essere in crisi e di nutrire dubbi sulla sua relazione, ma è stato il sentimento nato per Zenga a farle voltare definitivamente pagina. Ma cosa è successo una volta uscita dalla casa tra Rosalinda e Giuliano? I due si sono rivisti? A svelarlo è stata proprio l’ex gieffina, in un’intervista a Chi. Ecco cosa ha raccontato.

Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip: “Non ho ancora sentito Giuliano”, cosa è successo col suo ex

È scoppiato l’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? Pare proprio di si. Dopo essersi conosciuti al GF Vi 5, i due concorrenti continuano a viversi la loro storia anche fuori dalla casa. Dalla sera dell’eliminazione di Rosalinda, la coppia non si è separata un attimo. Foto, selfie e prima cena insieme: i due ex concorrenti si comportano come una vera e propria coppia di fidanzati. Ma come è andata a finire con quello che ormai è l’ex fidanzato di Rosalinda? L’attrice ha deciso di chiudere la sua relazione mentre era nella casa del GF Vip: c’è stato un chiarimento dopo la sua uscita? La risposta è no. A raccontarlo è stata proprio Rosalinda, che a Chi ha svelato di non aver sentito ancora Giuliano poiché lui è molto reticente. L’ex gieffina, però, ammette di avergli voluto scrivere per organizzare un incontro: “È giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene”.

L’ex del GF aggiunge che, in casa, aveva capito già da un po’ di non essere più innamorata del suo ex, ma di aver evitato di dirlo inizialmente per rispetto e perché si trovava in tv. Quando però ha iniziato a provare qualcosa di davvero forte per Andrea non è riuscita più a nasconderlo. E voi, cosa ne pensate di questa nuova coppia nata nella casa? Vi piacciono Andrea Zenga e Rosalinda insieme?

La finale del GF Vip 5

Mancano pochissime ore al gran finale del GF Vip 5! Domani, lunedì 1 marzo 2021, alle ore 21 e 45 andrà in onda l’ultima attesissima puntata del reality show di Canale 5. Che partirà già con una sfida super emozionante: Andrea Zelletta contro Tommaso Zorzi. Chi riuscirà a spuntarla e a continuare la sua corsa verso il primo posto? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per seguire l’emozionante finale. Non non vediamo l’ora, e voi?