A pochissimi giorni di distanza dall’inizio di Sanremo 2021, il cantante non ha potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa.

Mancano davvero pochissimi giorni e, finalmente, assisteremo alla messa in onda di Sanremo 2021. Da Martedì 2 Marzo fino a Sabato 6, Amadeus, accompagnato dal suo grandissimo amico Fiorello, sarà il conduttore e direttore artistico della settantunesima edizione della più grandi manifestazione italiana. Manca davvero pochissimo, da come si può chiaramente comprendere. Le co-conduttrici, lo sappiamo benissimo, sono state ampiamente scelte. Gli ospiti anche. Ed, ovviamente, la programmazione è stata ampiamente decisa da diverse settimane. Eppure, sembrerebbe che i colpi di scena non abbiano affatto intenzione di cessarsi. Perché? Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, il famosissimo cantante non ha affatto potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa. ‘Canterò anche io sul palco di Sanremo’, ha detto la voce di tantissimi successi a corredo del suo ultimo post. Insomma, un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici tutti i telespettatori del programma. E non solo. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sanremo 2021, splendido annuncio a sorpresa: ‘Ci sarò anche io’, colpo di scena

‘Venerdì avrò l’onore di cantare sul palco di Sanremo’, inizia proprio così l’ultima post del famosissimo cantante che annuncia, quindi, la sua presenza in questa settantunesima edizione del Festival. Fino a questo momento, c’è da ammetterlo, nessuno ne sapeva nulla. Eppure, è stato proprio il diretto interessato a voler dare questo splendido annuncio a sorpresa. A completare, quindi, la ‘squadra’ degli ospiti che si esibiranno sul palco dell’Ariston ci sarà anche lui. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è colui che, proprio qualche ora fa, ha annunciato e confermato la sua presenza all’Ariston? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così come Francesco Gabbani e Diodato, ospiti confermati nel corso delle serate, anche lui è un ex vincitore della manifestazione. Bando alle ciance, di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Proprio di lui: Mahmood. Avete letto proprio bene, si! A distanza di qualche anno dalla sua prima partecipazione, che, tra l’altro, gli è valsa la vittoria con il suo ‘Soldi’, il cantante ritornerà sul palco di Sanremo 2021. ‘Mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi. Grazie per quest’opportunità’, ha scritto ancora Mahmood a corredo di questo post.

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici davvero tutti. Noi non vediamo l’ora, voi?