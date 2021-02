InUomini e Donne, “Ci stiamo risentendo”: ritorno di fiamma per l’amatissima coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi.

Di coppie a Uomini e Donne ne sono nate tantissime nel corso degli anni. Nell’ultima stagione, ben tre nuovi amori sono nati grazie alla trasmissione di Maria De Filippi: quello tra Jessica e Davide, quello tra Davide e Chiara, e quello tra Sophie e Matteo. Petali rossi a non finire nel giorno delle scelte, che come sempre emozionano il pubblico. Ed è proprio quello che è successo nella scorsa stagione di Uomini e Donne, quando a uscire insieme dalla trasmissione furono Sara e Sonny. Una scelta emozionante, nonostante la piena pandemia. Una scelta alla quale è seguita una bellissima storia d’amore a telecamere spente. Una storia che, però, qualche mese fa si è interrotta: ad annunciarlo sono stati proprio loro attraverso i social, all’inizio del 2021. Ma è proprio attraverso i social che, qualche ora fa, Sara ha riacceso una speranza nei fan della coppia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, “Ci stiamo risentendo”: ritorno di fiamma tra Sara e Sonny?

È ritorno di fiamma tra Sara e Sonny? La coppia, nata l’anno scorso a Uomini e Donne, ha annunciato la rottura a Gennaio, rivelando di avere visioni di vita differenti e di non riuscire a superare alcune incomprensioni. Qualche ora fa, però, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, la bellissima ex tronista ha comunicato che qualcosa potrebbe essere cambiato. A sorpresa, infatti, Sara ha rivelato che lei e Sonny hanno ricominciato a sentirsi. L’ex tronista, attraverso le sue stories, ha voluto smentire una voce che gira sul web nelle ultime ore, secondo cui si starebbe frequentando con un ragazzo che compare spesso nelle sue stories. Ebbene, Sara non solo spiega che si tratta di un ragazzo che sta frequentando la sua migliora amica, ma aggiunge che Sonny sa tutto. Da qui, la confessione: “Ci stiamo risentendo e dato che è ancora presto vogliamo capire bene prima noi prima di renderlo pubblico“, scrive l’ex tronista come didascalia ad una story.

Insomma, pare proprio che i due ci stiano riprovando, ma, prima di rendere tutto pubblico, preferiscono essere sicuri dei loro sentimenti. E voi, cosa ne pensate di questo colpo di scena? Vi piacerebbe vedere Sara e Sonny di nuovo insieme?