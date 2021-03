Domanda imbarazzante sui social per Anna Tatangelo, la cantante però risponde senza tabù: ecco le sue parole

Anna Tatangelo è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La sua carriera è iniziata molto presto, a quindici anni, quando ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Deve il suo successo soprattutto a Gigi D’Alessio, divenuto poi suo compagno. Il sodalizio con D’Alessio è nato con il brano “Ragazza di periferia“, che si classificò al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. La donna è stata legata con il cantautore dal 2005 al 2020. La coppia ha avuto anche un figlio, Andrea. Il 3 marzo 2020, la coppia ha annunciato sui social la fine della loro relazione.

Anna Tatangelo, domanda imbarazzante sui social: la risposta

La Tatangelo è molto seguita anche sui social. Su Instagram, ad esempio, la cantante può contare su un milione e settecentomila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Tra le stories del popolare social network, la Tatangelo avvia spesso una sessione di domande e risposta con i suoi seguaci. Oggi, ad esempio, ha risposto alle curiosità di suoi fan. Uno dei suoi seguaci, però, le ha posto una domanda molto imbarazzante. Alla cantante, infatti, hanno chiesto: “Ti sei mai innamorata di una donna?“.

Nonostante la domanda fosse imbarazzante, Anna Tatangelo ha risposto senza tabù e soprattutto con assoluta schiettezza. L’artista ha cantato una piccola parte del suo brano, Il mio amico. “Il brivido è lo stesso” ha cantato la Tatangelo, ma poi ha aggiunto: “No, non è mai capitato“. La cantante, dunque, non condanna ovviamente l’amore tra due donne, ma personalmente non l’è mai capitato. Dopo la storia d’amore con Gigi D’Alessio, sembra che l’artista sia oggi single. Alcune indiscrezioni apparse sul web, però, la vogliono accanto a Livio Cori. La cantante ovviamente non ha confermato tale indiscrezioni. Il suo cuore tornerà a battere?