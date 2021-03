Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 1 marzo: sarà una finale attraversata da continui colpi di scena, e profonde emozioni, tenetevi pronti!

Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno, questa sera, lunedì 1 marzo, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Una puntata da non perdere, perchè i colpi di scena saranno tantissimi. Ovviamente non mancheranno le emozioni. In questi ultimi giorni, l’armonia in casa ha abbracciato i concorrenti rimasti, ovvero Stefania Orlando, Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi, e Andrea Zelletta. Come sappiamo, venerdì scorso sono uscite al televoto Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, che hanno così perso la possibilità di poter vincere il montepremi. Questa sera ci sarà la tanto attesa finale, e scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione che ha riscosso un successo incredibile.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 1 marzo: una finale all’insegna delle emozioni, e colpi di scena

Manca davvero poco, soltanto poche ore, e finalmente, oggi, lunedì 1 marzo, verrà celebrata la tanto attesa finale di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il reality ha avuto inizio il 14 settembre, e vedrà la fine a breve. Dopo lunghi mesi di emozioni, risate, e tante lacrime, è tempo di incoronare il vincitore. E’ stata l’edizione dei record, milioni di tweet in prime time, milioni di interazioni sui social, milioni di impressioni su instagram: un vero successo. Questa sera, non mancheranno le sorprese, che sicuramente accompagneranno i concorrenti ancora in gioco. Al televoto Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta: chi sarà eliminato ad un passo dalla fine? Entrambi hanno alle spalle un forte seguito, infatti, i telespettatori sono ormai conquistati dalla spontaneità e genuinità di Zelletta, e dall’umorismo di Zorzi, capace di portare avanti uno show, anche da solo, come abbiamo avuto modo di vedere durante il GF Late Show. La diretta, dovrebbe iniziare con uno speciale momento, come avviene ogni volta, in cui presenti sono tutti i protagonisti di questa edizione, che si cimenteranno in una meravigliosa performance.

Ebbene, manca sempre meno, e il pubblico è già in trepidazione. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo questa sera, tutti sintonizzati su canale 5, per seguire l’ultima imperdibile puntata, la finalissima!