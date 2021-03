Arisa a Sanremo 2021: sapete che lavoro faceva prima di diventare cantante? Non indovinereste mai.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione attesissima, che dovrà purtroppo fare i conti con l’emergenza Covid ancora in corso. Ma, nonostante gli ostacoli, la kermesse più famosa del nostro Paese ci sarà anche quest’anno. A condurre, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Amadeus, affiancato dal mitico Fiorello. I big in gara saranno 26, tra debutti e vecchie conoscenze. E ci sarà anche lei, Arisa, che tornerà sul palco dell’Ariston. Un’emozione intensa per la cantante, attualmente impegnata anche ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di insegnante. Ha raggiunto il successo grazie alla vittoria a Sanremo Giovani con Sincerità nel 2009 , ma sapete che lavoro faceva Arisa prima di diventare cantante?

Arisa a Sanremo 2021: che lavoro faceva prima del successo come cantante

Arisa sarà una dei 26 artisti che gareggeranno nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2021. Dopo la vittoria alla 59 esima edizione del Festival col brano Sincerità, nella categoria delle nuove proposte, per Arisa è iniziata una carriera ricca di successi. A Sanremo ha vinto anche nel 2014, trionfando nella categoria Big. La passione per la musica in Arisa è nata sin da quando era bambina, ma prima di diventare cantante, l’artista genovese ha fatto svariati lavori, fino a poco prima della vittoria a Sanremo Giovani. “Lavoro da quando avevo 13 anni. Facevo la cameriera, poi sono stata estetista fino al giorno che mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato la stessa Arisa in una vecchia intervista al Corriere.

Oggi Arisa è in tv nell’inedito ruolo di prof di canto, nella scuola di Amici 20. Un ruolo che Arisa sta ricoprendo alla grande, mostrandosi un’insegnante comprensiva e in grado di infondere grande motivazione nei suoi allievi. Allievi che da domani, martedì 2 marzo, potranno tifare per lei al Festival di Sanremo 2021. La cantante sarà in gara col brano “Potevi fare di più”. Non ci resta che attendere qualche ora per ascoltare la canzone: sarà lei a trionfare nella 71 edizione del Festival di Sanremo?