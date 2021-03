Il commissario Ricciardi: Antonio Milo, l’attore che interpreta il brigadiere Maione su instagram ha svelato un particolare aneddoto: cos’è successo.

Questa sera andrà in onda l’ultima imperdibile puntata della serie che sta appassionando gli italiani Il Commissario Ricciardi. Un personaggio creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. Come sappiamo, Luigi Alfredo Ricciardi, è un commissario di polizia, e protagonista di alcuni romanzi gialli e anche di fumetti. Si tratta di un personaggio che ha avuto un passato travagliato, infatti, rimasto orfano, si trasferisce con l’anziana tata Rosa. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, entra nella squadra mobile della Regia Questura. Ebbene, come sappiamo, è interpretato da Lino Guanciale, un amatissimo attore che, già in passato, con le sue brillanti interpretazioni aveva conquistato il pubblico. Ovviamente, la serie è animata da altri importanti attori, tra cui, troviamo, il mitico Antonio Milo. Quest’ultimo, su instagram, ha raccontato un aneddoto accaduto in scena.

Il commissario Ricciardi, svelato un aneddoto: Antonio Milo lo racconta sui social

Il commissario Ricciardi è una serie televisiva ispirata dall’omonima serie di romanzi di Maurizio de Giovanni, trasmessa su Rai 1. Questa sera, lunedì 1 marzo, andrà in onda l’ultima puntata, e non mancheranno i colpi di scena. Come abbiamo già espresso, e come è noto, la trama circonda il personaggio di Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia, che custodisce un segreto ereditato da sua madre. Infatti, è in grado di percepire lo spirito delle vittime di morte violenta. Ad interpretare tale personaggio Lino Guanciale, un attore che ha conquistato in questi anni un grande successo. La storia è ovviamente contornata da altri importanti attori. Ebbene, Antonio Milo, che interpreta il brigadiere Maione, su instagram, ha rivelato un particolare aneddoto, in stile Ricciardi. “Scalinata di Capodimonte, saliamo… era una giornata piovosa, gli alberi sembrava si spezzassero, e i tombini si alzavano a circa mezzo metro, sembrava ci fossero dei fantasmi, proprio in stile Ricciardi…”, questo svelato in un post (com’è Qui possibile vedere).

Ebbene, un episodio che sembra abbracciare completamente quella che è la trama della seguitissima e amatissima serie televisiva. Proprio questa sera, lunedì 1 marzo, come abbiamo anticipato, ci sarà l’ultima puntata, e sicuramente, lascerà il pubblico senza parole.