Per la puntata finale del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look super formidabile, sapete il suo prezzo? Cifra da capogiro.

Così come per tutte le altre precedenti, anche per la puntata finale del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha incantato davvero tutti con la sua immensa bellezza. Lunghi capelli sciolti, trucco da urlo e gioielli da capogiro, la conduttrice calabrese ha impressionato tutto il pubblico italiano per il look sfoggiato. Si, avete letto proprio bene: anche per questa sera, la Gregoraci è davvero straordinaria. E, com’è giusto che sia, il suo outfit non è affatto passato inosservato. Ebbene. La domanda sorge spontanea: ma qual è esattamente il suo prezzo? Se quello della settimana scorsa era davvero da brividi, cosa sappiamo, invece, di questo indossato per la quarantaquattresima puntata? Siete proprio curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa. Vi assicuriamo: il prezzo è davvero formidabile!

Elisabetta Gregoraci, qual è il prezzo del look per la finale del GF VIP?

Oltre a Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e a tutti gli altri concorrenti ed ex gieffini, anche Elisabetta Gregoraci ha impressionato tutti per la sua immensa bellezza. È vero: ne siamo totalmente abituati, avete ragione. Ma, diciamoci la verità, per questa puntata conclusiva del GF Vip, la conduttrice calabrese è davvero bellissima. Ecco, ma a questo punto la domanda è d’obbligo: a quanto ammonta il prezzo? Quanto costa esattamente il look di Elisabetta Gregoraci sfoggiato alla finale del GF Vip? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: bando alle ciance, scopriamo insieme tutti i dettagli!

Stando a quanto si apprende da questo commento apparso su Twitter, sembrerebbe che il vestito super scintillante indossato da Elisabetta Gregoraci costi 990 euro. E che, invece, le scarpe da un tacco davvero vertiginoso costino 575 euro. Un prezzo davvero formidabile, vero? In effetti, è proprio così! Eppure, diteci la verità: il costo sarà davvero incredibile, ma vogliamo parlare del risultato? Beh, davvero grandioso!

A voi piace il look di Elisabetta Gregoraci? A noi, come al solito, si. Complimenti!