Fedez ringrazia i fan via Instagram per l’ennesimo traguardo raggiunto: in foto anche la sua Chiara Ferragni con un insolito look.

Fedez ha appena annunciato ai suoi fedelissimi fan una splendida notizia. Si tratta dell’ennesimo successo ottenuto nella sua splendida carriera. Il celebre rapper milanese sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2021 che comincia domani, martedì 2 marzo. Sua partner in questa avventura sarà Francesca Michielin con la canzone ‘Chiamami per nome’. Da quando appena maggiorenne, il cantante 31enne pubblicò il suo primo EP, la sua carriera non si è mai fermata. Collaborazioni con grandi nomi della musica rap come Emis Killa, Guè Pequeno, J-Ax (col quale dà vita ad una nuova etichetta discografica chiamata Newtopia e tanti altri traguardi hanno caratterizzato il suo percorso professionale. Proprio in queste ore, Fedez ha annunciato ai follower di aver ottenuto un altro successo. Una delle sue canzoni più acclamate è diventata doppio disco di platino. In questo suo traguardo c’entra anche la sua amatissima moglie, Chiara Ferragni, che in foto appare con un look davvero particolare. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Fedez festeggia il doppio dico di platino: guardate lo strepitoso look della Ferragni

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Fedez ha pubblicato una storia annunciando che il suo brano ‘Bella Storia’ ha vinto il doppio disco di platino. Un successo meritatissimo, che conferma ancora una volta tutta la bravura di Federico Lucia, in arte Fedez. Nel video ufficiale della canzone, c’è un particolare che molti di voi avranno senz’altro notato e che ricorderanno. Stiamo parlando della partecipazione di Chiara Ferragni che in quell’occasione appare con i capelli scuri e ricci. Nelle immagini i due sono una coppia di motociclisti anni ’80 che fuggono insieme nella notte.

Vi piace Chiara Ferragni con questo particolare look? E soprattutto, amate anche voi la canzone di Fedez?