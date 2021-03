Manca pochissimo alla proclamazione del vincitore di questa quinta edizione del GF Vip: ripercorriamo i numeri di questo incredibile viaggio.

Termina stasera, 1 marzo 2021, la quinta edizione del GF Vip. Tra pochissime ore scopriremo finalmente chi tra i cinque finalisti in gara trionferà. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Andrea Zelletta saranno gli ultimi concorrenti ad abbandonare la famosa Casa di Cinecittà dopo quasi 6 mesi. Sì, perché quest’ultima edizione dello storico reality nella sua versione Vip è iniziata quel lontano 14 settembre 2020 e, dopo aver subito due prolungamenti, si concluderà soltanto stasera. Si è trattato di un’edizione incredibile e straordinaria, che ha catalizzato l’attenzione di tv, social e stampa. Il GF Vip numero 5 lo ricorderemo per tanti motivi: i record battuti, i personaggi che ne hanno fatto parte, le polemiche scoppiate e i tanti colpi di scena. Ripercorriamone qualcuno in attesa della proclamazione del vincitore.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

GF Vip 5, tutto sulla straordinaria edizione che si concluderà questa sera

A decretare l’unicità di questa quinta stagione del GF Vip, stata innanzitutto la durata oltre ogni record. Per ben 169 giorni le avventure dei Vipponi hanno fatto parte della nostra quotidianità. Inizialmente, l’ultima puntata avrebbe dovuto avere luogo il 4 dicembre, ma lo strepitoso successo ottenuto ha spinto Mediaset a prolungare prima fino all’8 febbraio e poi fino al 1° marzo 2021. Ma sono state anche altre le cifre incredibili: 338 milioni di viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play e 335 milioni di stream dalla Casa. Durante ogni puntata, più di 5 milioni di tweet, quasi 80 milioni di interazioni social. E’ stata un’edizione in cui la presenza del pubblico dall’estero (in particolare Brasile e Spagna) si è sentita più che mai. Da segnalare la presenza della concorrente più anziana nella storia del GF Vip, Patrizia De Blanck, che proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia ha festeggiato il suo 80esimo compleanno.

E mentre nuovi amori e nuove amicizie sono nati nel loft di Cinecittà, attendiamo di scoprire il vincitore di questa strepitosa avventura.