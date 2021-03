Si preannuncia una finale del GF Vip 5 scoppiettante con un’apertura a sorpresa: a svelarlo è un ex concorrente in una storia su Instagram.

E’ iniziato il conto alla rovescia: tra poche ore sapremo chi tra i cinque finalisti vincerà questa strepitosa edizione numero 5 del GF Vip. Questo straordinario viaggio si conclude stasera 1° marzo su Canale 5 e, nonostante la nostalgia che inevitabilmente avremo tutti nel salutare i cari Vipponi, sarà sicuramente una finale coi fiocchi. Non mancheranno di certo le sorprese per i concorrenti rimasti a contendersi il titolo di vincitore assoluto. Colpi di scena ce ne sono stati tanti in questi lunghi mesi, ma non escludiamo che possano essercene altri durante la finale. Sfide a catena, emozioni, ricordi e tanto altro renderanno speciale ed indimenticabile questa puntata conclusiva del reality più famoso d’Italia. Ci sarà sicuramente una grande partecipazione anche dei concorrenti usciti: proprio in questi minuti un Vippone ha svelato su Instagram un particolare sulla finale che sta per iniziare. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

GF Vip 5, spunta un indizio sulla finale di stasera: cosa è trapelato

Grandi preparativi hanno caratterizzato questi ultimi giorni del GF Vip 5. A prescindere da polemiche e critiche, si tratta pur sempre di un programma cult di Canale 5 e di una grande produzione. Soprattutto questa è stata un’edizione formidabile per tante ragioni e l’attesa della proclamazione del vincitore è sentita più che mai. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più di quello che vedremo stasera? Ovviamente molte saranno sorprese, ma proprio in questi minuti l’ex concorrente Francesco Oppini ha dato un indizio che può aiutarci a saperne di più. In una storia sul suo profilo Instagram, il figlio di Alba Parietti ha condiviso una foto in bianco e nero in cui si vede un gruppetto di vip eliminati: Giacomo Urtis, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Sonia Lorenzini e naturalmente lo stesso Oppini. “Ma che ci facevamo nella casa del Grande Fratello negli anni ’50? E’ stato un viaggio incredibile”, si legge a corredo dell’immagine.

Un indizio che lascia intuire un’apertura di puntata col botto: per scoprire di cosa si tratta, non perdetevi la finale del GF Vip 5!