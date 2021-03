GF VIP 5, imprevisto in diretta per Stefania Orlando: cos’è successo

Imprevisto in diretta per Stefania Orlando durante la finale del GF VIP 5: di seguito vi raccontiamo cosa l’è successo

Questa sera è andata in onda la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È stata un’edizione storica, piena di sorprese e colpi di scena. Un’edizione che resterà senza ombra di dubbio nella storia della televisione italiana. I cinque finalisti erano: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. La puntata è stata piena di sorprese, i finalisti hanno vissuto emozioni una dietro l’altra. Durante la puntata, però, c’è stato anche un imprevisto per uno di loro. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

GF VIP 5, imprevisto in diretta per Stefania Orlando

Durante la finale del Grande Fratello Vip c’è stato un imprevisto in diretta per Stefania Orlando. La finalista del reality show, mentre salutava Andrea Zelletta, primo eliminato della finale, ha rivelato al microfono: “Grande Fratello, siccome ho rotto le calze, mi dici tu quando posso cambiarle“. La finalista ha chiesto alla voce del Grande Fratello quando potesse cambiare le calze. La puntata, infatti, è stata piena di momenti emozionanti e per questo motivo la Orlando voleva accertarsi di non essere riprese e soprattutto di avere tutto il tempo per cambiare le calze. È probabile che, durante la pubblicità, il Grande Fratello abbia avvisato la Orlando, che così ha potuto cambiare le calze.

#StefaniaOrlando “Grande Fratello, siccome mi sono rotta le calze, mi dici tu quando posso andare a cambiarmele?”

😅 #GFVIP #GFVIP5 pic.twitter.com/4xLHW9DTG1 — Chicco Salerni (@ChiccoSalerni) March 1, 2021

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste della quinta edizione del GF VIP. La conduttrice televisiva è stata una vera e propria highlander del programma, superando tantissime nomination. Una finale totalmente meritata per la Orlando, che per molti è la vincitrice morale di questa edizione. La gieffina ha stretto un rapporto speciale con Tommaso Zorzi, altro protagonista di questa edizione straordinaria. La loro amicizia ha fatto impazzire migliaia di telespettatori.