A pochissime ore dalla finale del GF Vip, Dayane Mello si lascia andare ad una confessione inaspettata: solo ora l’ha raccontato.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta quasi per volgere al termine, eppure i colpi di scena non cessano affatto a cessarsi. L’ultimo, ad esempio, è accaduto proprio qualche ora fa. E la protagonista indiscussa è stata proprio Dayane Mello. Intenta a godersi l’ultima serata in compagnia dei suoi compagni di viaggio, la modella brasiliana si è lasciata andare ad una vera e propria confessione inedita. Che, vi assicuriamo, ha lasciato davvero ‘sconvolto’ il bel Andrea Zelletta. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, cosa ha deciso di rivelare la modella soltanto adesso? Siete proprio curiosi di saperlo? Procediamo con ordine.

Dayane Mello, la confessione inaspettata a poche ore dalla finale: solo ora l’abbiamo saputo

Dayane Mello non perde mai occasione di poter lasciare senza parole. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, a pochissime ore dalla messa in onda della finale del GF Vip, si è lasciata andare ad una vera e propria confessione inaspettata. In veranda in compagnia di Andrea Zelletta e Pieparolo Pretelli, la modella brasiliana, come mostrato da questo video caricato sul sito ufficiale del programma, ha confessato di essere innamorata. Una confessione davvero ‘choc’, c’è da ammetterlo. E che, ovviamente, ha lasciato sorpreso l’ex tronista pugliese. ‘Di Rosina?’, chiede il bel Zelletta, memore delle recenti parole della Mello per l’attrice siciliana. ‘No, domani notte lo saprai’, replica prontamente Dayane. Eppure, Andrea non molla il colpo. E vuole saperne di più. ‘È stato nella casa?’, continua a dire. Ma la bella brasiliana non vuole saperne nulla. Almeno fino a questo momento, non vuole affatto svelare il nome di chi ha rubato il suo cuore.

Chi sarà, secondo voi, colui che ha fatto innamorare la bella Dayane? E, soprattutto, cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo stasera!

La proposta di lavoro dopo il GF Vip

Che sia o no la vincitrice di questo GF Vip, una cosa è certa: Dayane Mello ha conquistato tutti. E ce lo dimostra l’allettante proposta di lavoro che, da quanto si legge su Libero Quotidiano, le verrà fatta appena uscita dalla casa.

